Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi Emirnamesi’ne Ara Emri

Şehir Plancıları Odası, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, 14 Ocak 2020 tarihli Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi 2. Emirnamesi’nin 27.(A) ve 27.(B) maddelerinin ve halihazırda bu maddeler tahtında yapılan tüm işlemler için yürütmeyi durdurma emri verdiğini duyurdu.

17 Ocak 2020 Cuma günü “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi 2”ye karşı dava dosyalanmış ve ara emri başvurusu yapılmıştı.

Dün yapılan ara emri görüşmesinden sonra bugün Yüksek Mahkeme tarafından söz konusu Emirname’nin 27.(A) ve 27.(B) maddelerine durdurma emri verildi.

‘Gözler Hükümete çevrilecek’…



Karar, 'Emirname'den kazanılan haklar uygulanamayacak' anlamına geliyor... Başbakan Ersin Tatar'ın 'İmar Planı'nın yayınlamama kararı sonrasında yaşanan bu gelişme sonrası gözler yeniden hükümete çevrilecek. UBP-HP Bakanlar Kurulu, son aldığı kararda, Emirname'nin 6 ay daha uzatıldığını duyurmuş, 15 Temmuz’a kadar imar planı konusunda sonuç alınamaması halinde de emirnamenin ortadan kalkmış olacağını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığa karşı da ‘Mandamus’ hazırlığı…

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu yaptığı açıklamada, Aralık 2018 yılında yürürlüğe giren Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin 27.(A) ve 27.(B) maddeleri ilk günden beridir tartışma yarattığına işaret etti.

Açıklama şöyle:

“23000’den fazla naylon konut dosyasının hak kazanması için Emirname’nin yayınlanması bilerek geciktirilmiştir. Emirname içerisine yasadışı bir şekilde 27.(A) ve 27.(B) maddeleri eklenmiş. Bu

da yetmezmiş gibi 2019 yılı içerisinde Emirname’nin 27.(A) ve 27.(B) maddeleri üzerinde yasadışı bir şekilde 23000 konut dosyasının daha da artırılması için değişikliğine gidilmiştir. Ancak KTMMOB Şehir

Plancıları Odası’nın açmış olduğu dava ile bu yasadışılık 2019 yılında durdurulmuştur.

31 Aralık 2019 yılında yayınlanma sözü verilen, tüm yasal işlemleri bitmesine rağmen keyfi bir şekilde İmar Planı yayınlanmamıştır. Ayrıca 31 Aralık 2019 tarihinde Emirname’nin süresi dolduğundan dolayı bölge kaosa sürüklenmeye çalışılmıştır. Hem İmar Planı’nı yayınlamayıp hem de Emirname’yi uzatmayarak, bölge plansızlığa sürüklenmiştir.

Bilindiği gibi 30 Aralık 2019 tarihinde Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın tüm yasal süreci bitmiş olmasına rağmen resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe konulmamıştır. Bu konuda da ilerleyen günlerde görevini yapmayan İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığa karşı da görevlerini yapmadıklarından dolayı Mandamus Davası açılacaktır.

Ayrıca bir noktanın daha altını çizmede yarar var ki yasadışı bir şekilde naylon dosyaların önünün açılması için emirnameye eklenen 27.(A) ve 27.(B) maddeleri iki kez Yüksek İdare Mahkeme’si tarafından durdurulmuştur. Bitmiş ve yasal olmayan bir şekilde yayınlanmayan İmar Planı içerisine de 27.(A) ve 27.(B) gibi 23000 konutluk naylon dosyaların önünü açacak bir madde eklenmesi durumunda, bunun da dava edileceğini duyururuz”.