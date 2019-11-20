PROJELER YARIM KALDI… Maraş ve Salamis yolunda başlatılan projeler yarım kaldı. Yollar kazıldı, kaldırımlar için açılan çukurlar kapatılmadı. Beton bariyerler çevrede çirkin bir görüntü sergilerken, aydınlatma için kazılan çukurlar çöp kutusu olarak kullanılıyor.

KALEİÇİ ESNAFI DERTLİ… Mağusa’nın sembolü Kaleiçi’nde trafik kapatıldıktan sonra dükkânlar ve bankalar bölgeyi terk etti. Bölgede ayakta durmaya çalışan esnaf, bölgenin gece güvensiz olduğundan şikâyetçi…

Devrim DEMİR

Mağusa’nin her köşesi dökülüyor, Salamis ve Maraş yolunda başlatılması gereken projeler bitirilmedi. Yollar kazındı, açılan çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor.

Mağusa’nın işlek caddesi olan Salamis yolunda aydınlatma için kazılan çukurlar çöp kutusu olarak kullanılıyor.

Mağusa Kaleiçi esnafı unutulmaktan şikâyetçi. 70 ayrı sokağı bulunan Kaleiçi’nde 180 dükkânın 70’i kapandı.

Kaleiçi’nin trafiğe kapanması ile bölgeye ilginin daha da azaldığını ifade eden esnaf, bölgenin aydınlatmasının yeterli olmadığını ve karanlık çökünce ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Kaleiçi’nin karanlığa gömüldükten sonra güvensiz bir yer olduğunu belirten esnaf, polisin bölgeye şikâyet üzerine geldiğini dile getirdi.

Uzun zamandır, yerli halkın bölgeye ilgisizliğinden yakınan Kaleiçi esnafı, turist müşterilerinin de eski gibi bölgeye ilgisinin kalmadığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan esnaf, sorunlar yumağı olan Kaleiçi’nin ilgisizlikten döküldüğünü anlattı.

Dükkânların çoğu kapandı

Mağusa Kaleiçi’nde birçok dükkânın iş azlığı, ekonomik kriz nedeniyle kapısına kilit vuruldu. Yıllara meydan okuyan az sayıda dükkân ise, ekonomik kriz ve birçok olumsuzluğa rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Kaleiçi’nin trafiğe kapatılması, uzun yıllar bölgede bulunan bankaların ve birçok iş yerinin bölgeden taşınması Kaleiçi’ni sessizliğe gömdü.

Aydınlatma yok, bölge güvensiz

Esnaf, bölgedeki sokak aralarında aydınlatma sisteminin yetersiz olduğunu anlattı.

Karanlık çökünce, aydınlatma olmadığı için dükkânlarını erkenden kapatmaktan şikâyet eden esnaf, polisin devriye gezmediğini şikâyet olduğu zaman bölgeye geldiğinden dert yandı.

Aydınlatma olmadığı için sokak aralarında alkol alanların bölgedeki dükkânlara zarar verdiğini de dile getiren bölge esnafı, karanlık çökünce bölgede dolaşmanın mümkün olmadığının altını çizdi.

Maraş ve Salamis yolundaki projeler yarım kaldı

Mayıs 2018 yılında Maraş bölgesinde başlayan asfalt yenileme ve kaldırım yapımı projesi Ocak ayında bitmesi gerekirken tamamlanmadı.

Bölgede kaldırım yapımı için kazılan çukurlar kapatılmadı, beton bariyerler atıl şekilde kaldı.

Maraşlılar tamamlanmayan projenin yanı sıra, yolların kazaya davetiye çıkardığından yakındı.

Ara sokaklarda derin çukurlar sürücülere zor anlar yaşatırken, yarım kalan projenin tamamlanmamsı bölge halkını çileden çıkardı.

Salamis yolunda araçlar kaldırım üzerinde

Mağusa İsmet İnönü Bulvarı düzenleme proje başlangıç tarihi 2017. Projenin bitirilme tarihi 2018 yılı olmasına rağmen, kazılan asfalt tamamlanmadı. Elektrik aydınlatması için kaldırım üzerine açılan çukurlar çöp kurusu olarak kullanılıyor.

Kaldırımların bir kısmı dökülürken, arabaların kaldırım üzerine park etmesi işlek caddede yayalar zor anlar yaratıyor.

Aydınlatma olmayan Kaleiçi sokaklarında karanlık olduktan sonra yürümek mümkün değil

Bir zamanlar cıvıl cıvıl sokakları olan Kaleiçinde çok satıda dükkanın kapısına kilit vuruldu

Kaleiçi bölgesinde turistlerin yoğunlaştığı sokaklarda tadil edilemeyen evler harebe sokağı andırıyor

Kaleiçi sokakaları, dükkanları bomboş

Mağusanın en işlek caddelerinden biri olan Salamis yolundaki kaldırımları yayalar değil araçlar kullanıyor

Maraş projeside Salamis projesi gibi yarım kaldı bölgede açılan derin çukurlar büyük tehlike yaratmakta

Proje kapsamında açılan çukurlar çöo kutusu olarak kullanılmakta

Salamis yolunda asfaltlama işlemi yarım bırakıldı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor

Salamis yolundaki kaldırımlar yarım bırakıldı

Kaleiçi esnafı ne dedi?

Kasım Uluçaylı: “Yürümek için sokaklar güvenli değil”

“Tek bir kişinin gelmesi bir avantajdır, ekonomi açısından. Kaleiçi gelişmedi, insanlar gelişemiyor aydınlanma adına hiçbir şey yok. Direkleri koruyan tek bir kapatıcı yok yağmur yağınca bütün aydınlatma direklerinde ciddi sıkıntılar meydana geliyor. Burası Kaleiçi değil köy havasında yaşıyoruz. Hiçbir yenilik yok, çevre kötü oturma yeri yok. Anayollar rezalet, yazda turistin oturacağı bir bank yok faydalanabilecekleri hiçbir imkân yok. Kaleiçi bir adrestir, burada emniyetsiziz, yürümek için sokaklar güvenli değil.”

Ali Rüzgâr: “Bütün dükkânlar tek tek kapandı”

“48 senelik esnafım, binalar yıkılır kimsenin umurunda değil. Aydınlatma bu bölgede yetersiz, eskiden harekelilik vardı. Bütün halk dışarıya yöneldi. Bütün dükkânlar tek tek kapandı.”

Ferdiye Özkanı: “Yerli halk burayı unuttu”

“Kaleiçinde durum kötü. Gün olur açılış yaptığımız gibi kapatırız kirasını karşılayabiliriz dükkânın. İlgisizlik çok kötü Kaleiçi boşaldı, daireler, bankalar hep dışarıya alındı. Turistleri de belli noktalara götürüyorlar terminal buradayken daha canlıydı. Yerli halkın da ilgisi buraya bitti.”

Buğra Rızaner: “Kaleiçi gece hayalet şehir”

“Tüm yollarımız bozuk, Kaleiçi’nde herkes mutsuz. Geceleri ışıklar yetersiz sokak aydınlatmalarımız yok. Gece hayalet şehir gibi bir görüntü var burada. Yerli halk yok turistlerin zaten bırakıldığı yerler belli. Yollarımızın demirleri kırıktı birkaç turist çukurlara düştü yeniden demirler yapıldı. Bölge kaderine terk edildi.”

Salih Oktay: “Polis Kaleiçi’ne uğramıyor”

“Kaleiçi’nde bin tane problem var saymakla bitmez. 40 yıldır buradayım 70 sokak var belediye başkanı polis müdürü turizm bakanı bire bir görüştük buraların aydınlatılması için sürekli bütçe yok dendi. Atıl durumda kaldı. Yabancı insanlar kalmaya başladı bölgede dükkânların çoğu kapandı, bu yıllar içinde oldu. Önce yol kapandı yavaş yavaş dükkânlar bankalar bir bir kapandı, çok büyük eksiklikler var. Karanlık olunca insanlar yürümeye korkuyor. Sokağa dün gece yüzlerce şişe dükkânlara yumurta atıldı. Ciddi zarar veriyorlar polis operasyonu dışında buraya polis gelmez atıl durumdayız.”



