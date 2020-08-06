Mağusa Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesi

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanede yapılan basın açıklamasında yapılan yenilikleri açıkladı.

Hastaneye 12 sene sonra ilk kez yoğun bakım ünitesi kurulduğunu ifade eden Kalfaoğlu, beş yatak kapasitesinin on yatağa yükseldiğini söyledi.

Acil ve ‘yarı acil’ tüm ameliyatların salgın döneminde ve şimdilerde yapıldığını ifade eden Kalfaoğlu, dört çalışan ve üç uzmanın katkılarıyla yine ilk kez DNA Laboratuvarı kurularak, günde Bin PCR testi yapılabildiğini ifade etti.

Otopark ve yatak kapasiteleri ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, “Göreve geldiğimizden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Batı Nil virüsü, yangın, koronavirüs salgını… Tüm bunlarla mücadele ettik, sıfırdan laboratuvar açtık, yoğun bakım kurduk. Ekip olarak çok çalıştık” dedi.

Fotoğraf: TAK