Mağusa Hastanesi’nde bulaşın kaynağı tespit edildi

Mağusa Devlet Hastanesi’ne ameliyat için yatan ve Corona virüs tespit edilen İskele Bölgesi’nden prostat hastası bir kişi ve eşinin bulaştığı kaynağa ulaşıldığı öğrenildi.

Mağusa Hastanesi kaynaklarından, ulaşılan vakanın yanı sıra hastanede bu pozitif vakalara yakın temaslıların test sonuçları negatif çıkmasına karşın karantinaya alındığı da elde edilen bilgiler arasında.

Öte yandan Mağusa Devlet Hastanesi’nde tespit edilen vakaların kaynağı olduğu belirtilen kişinin de Türkiye'den geldiği ve biçer- döver tamiri ve hasada hazırlık yapan bir makinist olduğu, Karpaz ve Mesarya Bölgesi’nde temaslılarının olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, temas takip ekiplerinin tarama çalışmalarını sürdürdüğü de elde edilen bilgiler arasında.