Mağusa güne yangınla başladı
Mağusa’da bu sabah saat 04.15 sıralarında Bayraktar Yolu Sokak üzerinde Şemmedi Apartmanı önünde Hacer Bayraktar’a ait araç küle döndü.
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Mağusa’da bu sabah saat 04.15 sıralarında Bayraktar Yolu Sokak üzerinde Şemmedi Apartmanı önünde Hacer Bayraktar’a ait araç küle döndü.
Bayraktar’a ait MP 024 plakalı park halindeki araç yangını yanında bulunan ZNK 266 plakalı araca da sıçradı.
Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmezken, iki araçta yanarak kullanılmaz hale geldi.
Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.
Fotoğraf: BRT
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