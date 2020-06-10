"Mağusa Gümrüğünde voyvodalık"

Sendikal Platform, Mağusa’da gümrük çalışanının darp edilmesini kınayarak, hükümeti göreve davet etti.

Sendikal Platform’dan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını döneminde salgına karşı hükümetin tedbir amaçlı kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla neredeyse tüm özel ve kamu sektörlerindeki çalışma yaşamını durdurmasına rağmen gümrük çalışanlarının hiç ara vermeden çalıştığına dikkat çekilerek; “Hükümetin sağlıkla ilgili tüm tedbirlerin alındığı açıklamasına rağmen gümrüklerde gerekli tedbir ve önlemler alınmamış, gümrük çalışanları kendilerini ve ailelerini riske atarak görev yapmayı sürdürmüştür” denildi.

Açıklamada, bu süre zarfında risk koşulları altında ülkede ilaç, dezenfekte malzemesi, insani gıda ve hayvan gıdalarının gelebilmesi için canla başla çalışan, devlet bütçesine katkı yapan gümrük çalışanlarının, takdir edilmesi gerekirken görevi başında darp edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Mağusa Limanı’nda görev yapan memurlarımızdan birinin görevini yapmasını engelleyerek saldıran ve şiddet uygulayıp darp edenlere gerekli cezaların verilmesinin takipçisi olacağımızı belirtiriz. Bu yaşanan voyvodalıkla bir kez daha ortaya çıkan devletin çalışanların her türlü güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünü bizleri yönettiğini iddia edenlere hatırlatır kendilerini göreve davet ederiz” ifadelerine yer verildi.