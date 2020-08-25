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Mağusa elektriksiz kaldı

Mağusa elektriksiz kaldı

Mağusa’da yüksek gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arızadan dolayı kentin büyük bir bölümü uzun bir süre elektriksiz kaldı.

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Mağusa’da yüksek gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arızadan dolayı kentin büyük bir bölümü uzun bir süre elektriksiz kaldı. KIB-TEK’in yaptığı açıklamaya göre, dün akşam 23.20’de başlayan çalışmalar bugün sabah bitti ve 05.38 itibariyle kentin her yerine yeniden enerji verildi.

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