Mağusa elektriksiz kaldı

Mağusa’da yüksek gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arızadan dolayı kentin büyük bir bölümü uzun bir süre elektriksiz kaldı. KIB-TEK’in yaptığı açıklamaya göre, dün akşam 23.20’de başlayan çalışmalar bugün sabah bitti ve 05.38 itibariyle kentin her yerine yeniden enerji verildi.