Mağusa Belediyesi’nde işler iyi gitmiyor. “Maaş ve ek mesai çekleri”nden bazılarının karşılıksız çıktığı iddiasındaki Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Belediye yönetiminin ekonomik tasarruf tedbirleri alması talebiyle 4 saatlik uyarı grevine gidiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Türk Genel İş Başkanı Halil Karagil, aylardır ekonomik tasarruf yönünde tedbirler alınması gerektiğini dillendirdiklerini ifade ederek, bu yönde hiçbir adım atılmadığını ve artık Belediye’nin mali yapısının çöktüğünü vurguladı.

4 aydır çalışanların maaşlarının gününde ödenmediğini ve 7 aylık ek mesailerinin henüz verilmediğini hatırlatan Karagil, son günlerde ise Belediyede maddi kaos yaşandığını kaydetti.

Limasol Bankası haricinde diğer bankalara gönderilen maaş ve ek mesai çeklerinin karşılıksız çıktığını ve çalışanların hala ödenemediğini belirten Karagil, çalışanların artık sabrı kalmadığını söyledi.

Sendik 8 Ekim Salı günü için 4 saatlik grev kararı aldı.