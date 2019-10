Mağusa Belediyesi’nde ‘şalterler indi’

Mağusa Belediyesi’nin çeşitli birimlerinin elektriği borcundan dolayı kesildi, Belediye Başkanı kesintinin ‘yanlışlıkla’ olduğunu savunurken, EL-SEN Başkanı ve bazı Belediye Meclis Üyeleri, elektriği kesik olan birimlerin olduğunu belirtti. Bazı Meclis üyeleri “Lefkoşa Türk Belediyesi’nden beş beter olacağız” diyerek isyan etti…

Fehime ALASYA

Mağusa Belediyesi’nin çeşitli birimlerinin elektriği borcundan dolayı kesildi. Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter kesintinin ‘yanlışlıktan’ dolayı yaşandığı söylerken yanlışlığın giderilmesi ile elektrik enerjisinin yeniden verildiğini de savundu.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Belediye’de elektriği kesilen birimler arasında mezbaha, limandaki Kantar ve Pazar alanı gibi birimlerin yer aldığını belirtti.

Elektriği kesik olan birimlerde işlerin ilkel şartlarda yürütülmeye çalışıldığı belirtilirken, mezbahadaki kesinti nedeniyle taşıma tanker ile hijyenin sağlanmaya çalışıldığı da ileri sürüldü.

Limandaki kantarın bulunduğu alanda ise vinçlerle eski usul tartı yapıldığı ifade edildi.

Belediye Meclis Üyeleri durumdan rahatsız…

Durumdan rahatsız olan birçok Belediye Meclis Üyesi ise “Lefkoşa Türk Belediyesi’nden beter olacağız” diyerek isyan etti.

Denetim yapılması gerektiğini dile getiren bazı üyeler, bu kesintilerin her ay yaşandığının altını çizerken, bazıları ise aylık ödemelerde sıkıntılar yaşandığına vurgu yaptı. Belediye bünyesindeki fuzuli harcamalardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğinin altı çizildi.

TARAFLAR NE DEDİ?

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter:

“Bugün(dün) de bazı yerlerde kesinti olmuş ama kesimde yanlışlık oldu, anında düzelttik”

"Geçmişte, birkaç ay önce bu durum yaşandı. Kurumla oturup anlaştık, borcumuzu yapılandırdık, bundan sonra elektrik kesintisi olmayacak. Bugün (dün) de bazı yerlerde kesinti olmuş ama kesimde yanlışlık oldu. Anında düzelttik, arada da jeneratör çalıştırdık, hiçbir şekilde mağduriyet yaşanmadı. Bundan böyle borcumuzu elektriklerimizin kesimleyeceği şekilde yapılandırdık. Ödemelerimizde sıkıntı yok"

Mağusa Belediyesi Mali İşler Amiri Eralp Ersuner:

“42 TL’lik sorun olmuştu ama giderildi, sıkıntımız yok”

“Kullanılmayan bazı yerlerde kesinti oldu ama bu da yanlışlıktan ötürüydü. Şu anda bir sorun yok, tüm yerlerimizde elektriklerimiz çalışır durumdadır. Bir ödemede 42 TL’lik sorun olmuştu, bundan dolayı bazı yerlerde kesinti yaşandı ama giderildi, sıkıntımız yok.”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Mezbaha ve birkaç birimin elektriği kesildi, hala bağlanmadı”

“Dün (önceki gün) açık Pazarın elektriği kesildi, bugün (dün) ödeme yapıldı, bağlandı, bugün (dün) mezbaha ve birkaç birimin daha borçları kesildi. Hala bu yerlerin elektriği bağlanmadı. Bunlar belediyenin normal aylık borçlarıdır. Bu borçlar iki, üç aydır ödenmedi.

Bunlar aylık borçlardır, yapılandırma ayrıdır, bunun yapılandırmayla ilgisi yok. Belediye aylık rutin borçlarını ödemedi.

Borcu olan her kurum kuruluş kuruma olan borcunu ödemekle mükelleftir. Vatandaşa uygulana neyse her neyse kurum ve kuruluşlara da aynısı uygulanacaktır.”

Mağusa Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Manik (CTP):

“Her ay çeşitli yerlerde kesintiler oluyor”

“Her gün başka bir birimin elektriklerinin kesildiğini duyuyoruz. Dün mezbaha ve liman kantarının elektriği kesildi. Temizlik ihtiyacını çağrılan tankerlere yapıp, vinçleri elleriyle kullanmış. Kantarda ise 3-5 gündür jeneratör ile çalışma yapıldığını öğrendim. Her ay çeşitli yerlerde kesintiler oluyor. Her ay yanlışlık oldu, eksiklik veya karışıklık oldu şeklinde beyanlar veriliyor. Belediyenin zor durumda olduğunu her seferinde uyardık. Gerekli katkı çalışmalarını da grubumuzda yapıyoruz. Bu haberlerle gündeme gelmek güven kaybetmesine neden oluyor. Halk da temkinlerde bulunmaya başladı. Umarım bu kötüye gidiş durdurulabilir aksi halde bizi parlak bir gelecek beklemiyor.”

Mağusa Belediyesi Meclis Üyesi Gökhan Dağlı (CTP):

“Lefkoşa belediyesinden beter olacağız”

“Maddi imkansızlıklar yüzünden bu kesinti yaşandı. Başkan açıklama yapmıyor. Bin TL gibi bir rakam söz konusuydu, 40 TL ödemeleri durumda açılır denildi. Mezbahanın elektrikleri kesik tüm gün o hayvanlar nasıl kesiliyor, nasıl temizleniyor soran yok. Dışarıdan Tanker çağırıp yıkamışlar, limandaki kantarın da elektriği kesik, bin TL’lik borcu varmış. Bazı telefonların ise ‘sadece açılabilir şekilde ödeyin’ dediklerini duydum. Belediyeyi kim denetleyecek? Kim sorgulayacak? Belediye nereye gidiyor? Lefkoşa belediyesinden beter olacağız. Tüm çöp arabaları arızalıdır, gidişat hiç iyi değil. Biz her şeyi sorguluyoruz bize her şey yolunda deniliyor ama…”

Mağusa Belediyesi Meclis Üyesi Ulus Irkad (TDP):

“Ödemelerde sıkıntı olduğunu duydum”

“Daha önce de ödeme sıkıntıları vardı. Bunun yanında seyahatlerden dolayı ödemede sıkıntı yaşanmış. Çeklerin önümüzdeki tarihe ötelendiğini duydum. Kesinti olduğunu duymadım ama ödemelerde sıkıntı olduğunu duydum.”

Mağusa Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Özçelik (HP):

“Bazı önlem ve kısıtlamalara gidilecek, ödemelerde sıkıntı yaşanıyor”

“Bu borçların geçmişi de var. Geçmişten olan bazı antlaşmalar var, onların ödemeleriyle ilgili sıkıntı yaşandı, bunun yanında işçi ödemeleriyle de sıkıntı yaşandı. Başkanla konuştuk, boş yere harcanan paraların en aza indirilmesin talep ettik, tedbir alacağını, düzlüğe çıkacağımızı söyledi. Biz de bu süreci bekliyoruz. Bu şekilde devam etmesi biraz zor gibi görünüyor, ümidimiz her şeyin daha iyi olması ve LTB gibi durumla karşı karşıya kalmamak, istişare halindeyiz. Bazı önlem ve kısıtlamalara gidileceği belirtiliyor.”