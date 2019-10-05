Mağusa Belediyesi’nde bu kez ‘su krizi’ ‘Borç ödenmedi, arıtmadan gelen su kesildi’

Mağusa Belediyesi’nin arıtma tesisinden elde ettiği suya, ödenmeyen borçlar yüzünden ‘kısıtlama’ geldi… Son birkaç aydır hiç ödeme yapmadığı belirtilen belediyenin, arıtma suyu aldığı Famagusta Su İşletmeleri Ltd.’ye en az 600 Bin Dolar borcu olduğu ifade ediliyor…

YENİDÜZEN’e konuşan Famagusta Su İşletmeleri Ltd. Sorumlusu Aydın Çelikbaş, “Ödenmediğimiz için, personelimize ücretlerini veremedik, 24 saat çalışması gereken tesis, ancak gündüzleri çalışmayı karşılayabiliyor. Personel işe gelmiyor” diye açıklamada bulundu.

Dila ŞİMŞEK

Mağusa Belediyesi’nin, özel arıtma tesisinden aldığı suya ödenmemiş borçlardan dolayı kısıtlama getirildi.

Belediyenin, arıtma suyu temin ettikleri Famagusta Su İşletmeleri Ltd.’ye 600-800 Bin Dolar borcu var.

YENİDÜZEN’e konuşan Famagusta Su İşletmeleri Ltd.’nin Sorumlusu Aydın Çelikbaş, son birkaç ödemenin yapılmadığı, bu sebeple şirketin mali sıkıntı yaşadığını açıkladı.

Çelikbaş, mali sıkıntılardan dolayı 7/24 çalışması gereken tesisin, sadece gündüz vardiyası yapabildiğini, birçok personelin ücretinin ödenemediğinden dolayı işe gelmediklerini kaydetti.

Üretim kısıtlandı, en çok DAÜ etkilendi

Personellerin işe gelmemesi nedeniyle firmada üretimin %25’e düştüğü belirtildi.

Mağusa Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Belediye suyunun büyük bir çoğunluğunu Türkiye’den gelen sudan, devlet katkısı ile karşılıyor. Bu sebeple, arıtma tesisindeki kısıtlamanın Belediye’yi ‘pek etkilemediği’ öğrenilirken, asıl zararı suyunun büyük bir kısmını bu tesisten temin eden Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yaşadığı ifade edildi.

DAÜ’nün su borcunu düzenli ödediğini söyleyen Belediye yetkilileri, Belediyenin firmaya olan borcunun mali sıkıntılar sebebiyle ödemediğini ekledi.

“Belediye, bir sıkıntı yaşamayacağımızı söyledi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden alınan bilgiye göre, Belediye su ile ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağı konusunda DAÜ yetkililerine açıklamada bulundu.

Sularının büyük bir kısmını bu tesisten temin eden DAÜ’nün, ödemelerini düzenli yaptıklarını ifade edildi.

“Personelimiz işe gelmiyor”

Famagusta Su İşletmeleri Ltd. Sorumlusu Aydın Çelikbaş, son dört beş aydır Mağusa Belediyesi’nin ödeme yapmadığını, 600-800 Bin Dolar civarında bir borç olduğunu kaydetti.

Üretilen suda mecburi bir kısıtlama yaptıklarını ifade eden Çelikbaş, 7/24 çalışması gereken tesisin, personellerin ödenememesi ve bu sebeple işe gelmemeleri nedeniyle sadece gündüz vardiyası yapıldığını belirtti. Haklarındaki “Kıb-Tek’e 450 Bin TL borçları var” iddiası üzerine Çelikbaş, böyle bir şeyin olmadığını, elektrikle ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayarak şu şekilde konuştu: “Eğer borcumuz olsa, elektriğimiz kesilirdi. Ancak böyle bir durum şu an itibariyle yok. İlerleyen zaman için ne olacağını henüz öngöremiyoruz. Bize bugün (4 Eylül Cuma) bir ödeme yapılacağı söylendi, bekliyoruz… Eğer bir ödeme yapılırsa, haftaya tam kapasiteyle başlayacağız. Eğer bu şekilde devam ederse, biz de giderlerimizi karşılayamayacağız”