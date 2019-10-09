Mağusa Belediyesi: Mali krizin son evresi

Mağusa Belediyesi, mali krizin son evresinde: Şeffaf olarak bilinen 50 Milyon TL borç var. Kesin olarak bilinen borcun yanında ise, 28 Milyon TL’lik, borcu olduğu iddia edilen ciddi bir rakam mevcut…

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Belediye, hiç iş yapmadan sadece maaş ödeyerek tasarruf bile yapsa, aylarca bitiremeyeceği yükte bir borcun altına girdi.

Belediye Başkanı İsmail Arter’in, Belediye kaynaklarını ve personellerini şahsi işleri için kullandığına dair ciddi iddialar mevcut.

Dila ŞİMŞEK

Mağusa Belediyesi, mali krizin son evresine dayandı. YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Belediye’nin şeffaf olarak bilinen 50 Milyon TL borcu var. Bu rakamın yanı sıra, Belediye’nin Vakıflar Bankası’na ve piyasaya en az 28 Milyon TL borcu olduğu iddiası yer alıyor.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Belediye mevcut borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu için ‘resmen battı’…

Belediye Başkanı İsmail Arter’in, Belediye kaynaklarını ve personellerini şahsi işleri için kullandığına dair ciddi iddialar mevcut.

Tespit edilen, kesin olarak bilinen borçlar şu şekilde:

Kapital Bank’tan alınan 15 Milyon TL, faizle birlikte 26 Milyon TL’ye ulaştı.

İlaç firmalarına 4 Milyon TL borç var.

Famagousta Su İşletmeleri Ltd.’ye 800 Bin Dolar borç var. (Aylık 150 Bin Dolar ödenmesi gerekiyordu, son birkaç ay ödenmedi)

Kanalizasyon arıtmasına iki yıldır ödeme yapılmadı: borç 4 Milyon TL.

7 aydır personellerin ek mesaisi ödenmedi, 1 Milyon TL borç mevcut.

Limasol Bankası’na, Belediye Meclis kararı ile 6 Milyon TL alınması gereken borç 10 Milyon TL.

Bunların yanı sıra;

Vakıflar Bankası’na 8 Milyon TL borç iddiası,

Piyasaya ise en az 20 Milyon TL borç iddiası var.

Overdraft meselesi…

Limasol Bankası’na, Belediye Meclis kararına aykırı olarak borçlanan Mağusa Belediyesi, 10 Milyon TL üzerinde borç aldı. Belediye, bankaya üç aylık dönem için 900 Bin TL’lik faiz ödedi. İddiaya göre Limasol Bankası, gayri resmi olarak Belediye’ye çek defteri yerine 50 yaprak vererek, sadece maaş, vergi ve sosyal sigorta çeklerini bozacağını bildirdi. Belediye’ye güvensizlik duyduğu belirtilen banka, Belediye başka çek verse de bozmayacak.

Piyasaya olan borç şeffaf değil…

Piyasaya olan borçların, şeffaf olarak yetkililer ve kamu ile paylaşılmadığı belirtilirken, en az 20 Milyon TL borcun olduğunu, ancak tam rakamın bilinmediği kaydedildi. YENİDÜZEN’e bilgi veren kaynak, Belediye’nin ‘alacağının’ ve beklenen büyük rakamların olmadığını, bunun sadece Belediye’nin de ‘ödenmediği’ algısını yaratmak için dile getirildiğini ifade etti.

Belediye’ye en büyük katkı devletten

Mağusa Belediye’si en büyük gelirini devlet katkısından, sonrasında ise temizlik, aydınlatma, ruhsat, trafik cezaları gibi vergilerle halktan elde ediyor.

Belediye’de kaç kişinin çalıştığını kimse bilmiyor…

Belediye’de çalışan kişilerin net rakamı ise, kimse tarafından bilinmiyor. Çok sayıda kişi ‘gündelikçi’ olarak, sigortasız ve ihtiyat sandıksız çalışıyor. Bu durumdan şikayetçi olan personellere, ‘durdurulma tehdidi’ veya ‘gelecek ay yapılacak vaadi’ verildiği iddia ediliyor.

Aşırı istihdam ve fuzuli harcama

Mağusa Belediye’sinin yaşadığı mali krizin sebebi olarak aşırı istihdam ve fuzuli harcamalar gösteriliyor. Bu konu ile ilgili, Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, 45 gün önceki ve dünkü grevde açıklamada bulunarak, ‘kişiye göre iş yaratıldığını’ ifade etmişti.

Yapılan harcamalar, ne sendika ile ne de yetkililer ile paylaşılmıyor.

Belediye Başkanı’nın ‘yolsuzluk yaptığı’ iddiası

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, son bir senedir araç almayan Belediye’nin çöp aracı kalmadığı gibi, tamire verdiği araçların ücretini ödeyemediği için makinistlerden aracı geri alamadı.

Belediye Başkanı İsmail Arter’in, “Küçükbaş hayvan, tavuk ve sera olarak üç çiftlik yaptığı, bunların yapımında Belediye’nin malzemelerinin kullanıldığı ve Belediye personelinin çalıştığı” gibi çok büyük bir iddia mevcut. Başkanın, şahsi işleri için Belediye kaynaklarını kullandığı öne sürülüyor.

Mağusa Belediyesi’nde yeniden grev, isyan büyüdü:

“Belediye’nin mali yapısı çöktü”



“Ülkenin en güçlü belediyesi olarak devraldığınız Belediye şu anda Mağusa halkına gerekli hizmetleri götüremeyen, esnafa ve kamu dairelerine borçlarını ödeyemeyen, çalışanlarına maaşlarını gününde veremeyen, ek mesailerini 7 aydır ödeyemeyen, telefonları ve elektrikleri devamlı kesilen bir kurum haline gelmiştir”

Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ‘maaş ve ek mesai çeklerinden bazılarının karşılıksız çıktığı’ iddiası ve Belediye yönetiminin ekonomik tasarruf tedbirleri alması talebiyle dün Mağusa Belediyesi’nde üç saatlik uyarı grevi yaptı.

Mağusa Türk Genel İş Başkanı Halil Karagil, aylardır ekonomik tasarruf yönünde tedbirler alınması gerektiğini dillendirdiklerini ifade ederek, bu yönde hiçbir adım atılmadığını ve artık Belediye’nin mali yapısının çöktüğünü vurguladı.

4 aydır çalışanların maaşlarının gününde ödenmediğini ve 7 aylık ek mesailerinin henüz verilmediğini hatırlatan Karagil, son günlerde ise Belediyede ‘maddi kaos’ yaşandığını kaydetti.

Limasol Bankası haricinde diğer bankalara gönderilen maaş ve ek mesai çeklerinin karşılıksız çıktığını ve çalışanların hala ödenemediğini belirten Karagil, çalışanların artık sabrı kalmadığını söyledi.

Sendika dün sabah üç saatlik uyarı grevinde bulundu.

“Hiyerarşik yapı, fazla istihdam, savurgan harcamalar, çalışanların maaşlarının gününde almaması, ek mesailer ve belediyenin mali yapısının kötüye gittiğini belirtmiştik”

Grevde sendikaya bağlı çalışanlar adına açıklama yapan Mağusa Türk Genel İş Başkanı Halil Karagil kısa bir süre önce yaptıkları greve dikkat çekerek sorunları dile getirdiklerine işaret etti.

“Grevden hemen sonra Başkan, Sendika Yönetim Kurulunu toplantıya çağırdı, sendikaya alacağı tasarruf tedbirleri ile ilgili olarak bazı sözler verdi. Bu tasarruf tedbirlerinden yalnızca birinde, yeni özel güvenlik şirketlerinde küçülmeye gitmişti” diye konuştu.

“Belediye Meclisinde alınacak tasarruf tedbirleri ile ilgili olarak hiçbir şey duymadık ve toplantıyı terk ettik”

Sendika olarak daha önceden Toplu İş Sözleşmesindeki yan haklarının iyileştirilmesi konusunda 1 yıllığına feragat ettiklerini hatırlatan Karagil, “Bizler yine Belediyemizin mali yapısına katkı koymak için bunu 2019 -2020 yıllarını kapsayan Toplu İş sözleşmesine aktararak iki yıllığına feragat ettik. Tüm bu olumlu gelişmeler olurken Başkan Sendika Yönetim Kurulunu Belediye Meclis toplantısına davet etti. Katılmış olduğumuz Belediye Meclis Toplantısı 21 Ağustos saat 19.00’da tasarruf tedbirleri ile ilgili açıldı. Fakat ne acıdır ki iki saat dinleyici olarak katılmış olduğumuz Belediye Meclisinde alınacak tasarruf tedbirleri ile ilgili olarak hiçbir şey duymadık ve toplantıyı terk ettik” dedi.

“Herkes çocuğunu, ailesini, yakınını istihdam ediyor”

Aşırı istihdam olduğunu savunan Karagil, “Belediye Başkanın üstünde olan kurula ‘çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve yakınlarınızı istihdam etmeyi bırakın’ çağrısında bulunmuştuk. Savurgan harcamaları sorgulayın demiştik. Bazı Meclis üyeleri için sorduğumuz bu sorular konusunda bu 45 günlük süreçte ne değişti? Bize göre kocaman bir HİÇ” diye isyan etti.

Bozulan hiyerarşik yapı…

Karagil, mali sıkıntıların yanı sıra çalışanların yapısında da bozukluk yaşandığını dile getirerek “İsteyen istediği saatte işe geliyor. İsteyen işe gelip imza atıyor veya parmak basıyor, mesai bitene kadar yok oluyor. İsteyen istediği şekilde kendi kendine şube amirinin imzası ve bilgisi olmadan sözle kendisini bölüm sorumlusu görüyor. Mesai içerisinde yapılabilecek bir sayfalık işi mesaiden sonraya bırakarak her iş günü sırf maaşı yükselsin diye kendi kendine ek mesai yazıyor ve utanmadan ben İsmali Arter’in adamıyım diyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Faturalandırılmada da yolsuzluk yapıldığını iddia eden Karagil, “Alım satım memurunun ve şube amirinin bilgisi ve imzası olmadan 2 kuruşluk bir malı 10 kuruşa faturalandırarak alım yapanlar var. Alınan ürünün kullanılacağı yer talep formunda bellidir. Fakat 1 ay önce alınan ürünlerin yerinde hala eski ürün olursa, bu suç değil mi?” dedi.

“Sendika benim mali yapımı sorgulayamaz denildi”

Ek mesailerin 7 aydır ödenmediğini söyleyen Karagil, bununla ilgili Başkanla görüştüğünde farklı tarihlerle ‘sözler’ verildiğini belirtti. Bu sebeple sendikanın da emekçilerin gözü önünde ‘yalancı durumuna düşürüldüğünü’ kaydetti. Karagil, konuşmasına “65/2007 Personel Yasası gayet açık bir şekilde Devletteki kamu çalışanları ödendiği gün Belediye çalışanları da ödenir diyor.

Toplu İş Sözleşmesinin 38. Maddesi ek mesailerin en geç bir sonraki ayın yarısında ödenmesini emreder. O zaman da 42/96 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum yasasına göre Toplu İş Sözleşmesinden doğan hakları gününde vermediğinizden dolayı Sendika grev kararı alabilir” diyerek devam etti.

Sendikanın sorgulamalarına karşı ‘Siz kimsiniz de benim mali yapımı sorgulayacak ve hesap soracaksınız’ dendiğini ileri sürdü.

Karagil konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Çöp kamyonu arkasında, pis kokular içerisinde çalışanlar, güneşin altında ot sökenler, çukur kazanlar, bordür parke döşeyenler, süpürge sallayanlar zehir ile iç içe çalışanlar, sizler emeklerinizin karşılığını alamazken bazıları ayrıcalıklı olacaksa, biz bu tip olaylara göz yummayacağız.

Değerli Gündelikçi kardeşlerimiz 43 günde ödendiniz. Sizleri hala yasa dışı, sigortasız çalıştırıyorlar. Siyaset uğruna sizleri süslü yalanlarla kandırarak yeni asgari ücreti uygulamadan 103 Günlükten ödüyorlar. Peki, birileri sormaz mı bu devletin Çalışma Dairesi, Sigortalar Dairesi veya herhangi bir kurumu yok mu? Ülkenin en güçlü belediyesi olarak devraldığınız Belediye şu anda Mağusa halkına gerekli hizmetleri götüremeyen, esnafa ve kamu dairelerine borçlarını ödeyemeyen, çalışanlarına maaşlarını gününde veremeyen, ek mesailerini 7 aydır ödeyemeyen, telefonları ve elektrikleri devamlı kesilen bir kurum haline gelmiştir. Sendikalı olan geçici statüdeki işçilerin bir kısmının durdurulacağı söylenerek tüm çalışanlarımıza gözdağı verildi. Böyle bir oluşuma gidildiği anda herkes çok iyi bilsin ki, sendika olarak her türlü yasal hakkımızı kullanacağız”