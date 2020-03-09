Mağusa anayolunda sis uyarısı
Polis , Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunu kullanacak olan sürücüleri sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı gerekçesiyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunu kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polis, Mutluyaka ile Aslanköy kavşakları arasında, oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğünü, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini belirtti.
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Etiketler : sis, polis, mağusa lefkoşa anayolu
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