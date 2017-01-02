Mağusa 2017’yi Grup Rast’la karşıladı

Mağusa Belediyesi’nin organizasyonuyla Namık Kemal Meydanı’nda yeni yıl kutlaması yapıldı.

Mağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, DJ Nami’nin müzikleriyle başlayan gece, saat 23.00’te Grup Rast’ın sahneye çıkmasıyla devam etti. Yeni yıla girilmesine saniyelerin kaldığı anlarda Grup Rast’ın parçalarına eşlik eden kalabalık, yeni yılın ilk anlarında Gazimağusa semalarını aydınlatan havai fişek gösterileri eşliğinde 2016’yı uğurlayıp 2017’yi karşıladı.