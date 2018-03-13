“Magic Potion” büyüledi

2018 yılının başlarında iki müzik prodüktörü tarafından kurulan ve kısa sürede başarılı işlere imza atan “Magic Potion”, Cumartesi akşamı Mad Club'da kabin başına geçti.

Kim oldukları ve nereli oldukları bilinmeyen "Magic Potion" grubunun ismi, büyülü iksir anlamına geliyor. Sahneye tavşan maskeleri ile çıkan grup üyeleri, büyük ilgi gördü.

Çalınan parçalara tüm gece boyu eşlik eden konuklar, hafta sonu stresinin tadını dans ederek çıkardı.