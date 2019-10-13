Defacto mağaza zinciri, bir mağazasını da Dereboyu caddesi üzerinde açtı. Dün tüm gün süren açılış, oldukça renkli geçti, caddedeki birçok insanın ilgisini çekti. Açılışta konuşan direktör Derya Alp, “Mağazamıza güveniyoruz, markanın adını taşımaktan gurur duyuyoruz” dedi. Mağaza açılışından, birçok üründe indirim kampanyalarının bulunması da gözden kaçmadı.

Derya Alp, açılıştaki mutluluğunu dile getirerek, “Defacto bilinen ve geçmişi olan bir markadır. Türkiye’de her ilde bulunduğu gibi, ülkemizde ve yurtdışında da şubelerini açarak büyüyor. Mağazada her bireye uygun ürün bulunuyor. Markamıza tamamen güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Defacto mağazası, 600 metrekarelik alandan oluşuyor. Müşteriler için ise özel park alanı hazırlanıyor. Mağazada şu anda 20’ye yakın çalışan bulunuyor. Defacto, haftanın yedi günü, sabah 9’dan akşam 9’a açık olacak. Mağazada kadın, erkek ve çocuklar için giyim ürünleri bulunuyor.