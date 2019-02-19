Mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çaldı
Kont Valentin isimli mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çalan J.İ.A tutuklandı.
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Kont Valentin isimli mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çalan J.İ.A tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 16:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kont Valentin isimli mağazada müşteri olarak bulunan J.İ.A’nın (E-23), toplam değerleri 500 TL olan muhtelif giyim eşyalarını çaldığı tespit edilerek tutuklandı.
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