Mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çaldı

Kont Valentin isimli mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çalan J.İ.A tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 16:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kont Valentin isimli mağazada müşteri olarak bulunan J.İ.A’nın (E-23), toplam değerleri 500 TL olan muhtelif giyim eşyalarını çaldığı tespit edilerek tutuklandı.