Madde madde protokol detayı

UBP-HP Koliasyon Hükümeti’nin Türkiye’yle imzaladığı protokol, ‘bürokratik’ işlemlerin ardından yürürlüğe girecek. Madde madde ‘zamanında ve eksiksiz’ yapılacağı sözü verilen adımlar için de geri sayım başlayacak. YENİDÜZEN madde madde protokolde öne çıkan bazı adımlar ilgili çevrelerce detaylandırdı..

Ayşe GÜLER

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin Türkiye’yle imzaladığı protokol, ‘bürokratik’ işlemlerin ardından yürürlüğe girecek.

Madde madde ‘zamanında ve eksiksiz’ yapılacağı sözü verilen adımlarla ilgili de sendikaların yükselen seslerine rağmen geri sayım başlayacak.

Kamu harcamalarında maaşlar dışında % 10 tasarruf sözü veren hükümet, KIB-TEK'te personel maliyetlerinin azaltılmasını gündeme getirecek. Bu madde ile 3 seçenek gündeme gelebilir: Çalışanlara sağlanan haklar gözden geçirilebilir, personel işleri otomasyona çevrilebilir veya personel giderlerinin toplam giderler içindeki payının düşürülmesi konuşulacak.

Toplu İş Sözleşmelerinde imza öncesi Maliye Bakanlığı onayı zorunluluğu getirilmesi kamu çalışanlarının haklarını geri götürecek, ‘sendikalaşmanın’ da önünü tıkayacak.

Öte yandan eğitimde ‘OECD ortalaması’ şartı da öğretmen başına düşen öğrenci sayısının artırılması anlamını taşıyor. Bu da öğretmen istihdamında kısıtlamaya gitme durumunu beraberinde getirilecek.

Protokole göre yeni istihdamlar, emeklilerin sayısını aşmayacak. 2018’de 400 kişiye emekli çıkarken, bu durum hizmet kalitesinin düşmesini de beraberinde getirecek.

Anlaşmada ‘ek mesai harcamalarının 2018 yılı gerçekleşmesini aşmayacağı’ ifade ediliyor.

Maliye’nin resmi sitesine göre 2018’de bakanlığın kasasından ek mesai için 140 milyon 932 bin 722 TL çıktı. Haziran ayına kadar ise ödenen ek mesai ücreti 42 milyon 274 bin 135 TL.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Tarım Entegre Kayıt Bilgi Sistemi:

“Yılsonu hedefi, afaki”

4’lü koalisyon hükümetinin programında da yer alan Tarım Entegre Kayıt Bilgi Sistemi ile farklı birimlerdeki bilgilerin tek bir merkezde toplanacağını söyleyen Eski Tarım Bakanı, CTP Milletvekili Erkut Şahali şöyle devam etti:

Yılsonu hedefi, afaki… Çalışmanın yetişmesi mümkün değil.

Bakanlık dönemimizde çalışmalar başlamıştı, birkaç kez ekipler geldi gitti.

Programın yasalara uyması gerekir.

Sistemin hayata geçmesi ile ülkedeki tarımsal envanter ve kişiler kayıt altına alınacak.

Tarımsal faaliyetleri yapanlar, kullandıkları araçlar, hayvan varlıkları bilinecek.

Birbiriyle çelişen tarımsal desteklerle ilgili sorun çözülecek.



KIB-TEK'in ayrıştırılması- maliyet azaltılması

"Kıb-Tek çalışanlarına sağlanan haklar gözden geçirilebilecek"

KIB-TEK'te personel maliyetlerinin azaltılması yönündeki çalışmaların 3 şekilde yapılabileceğine değinen Eski Ekonomi ve Enerji Bakanı, CTP Milletvekili Özdil Nami şöyle dedi:

Personel işleri otomasyona çevrilebilir, böylelikle personel indirimine gidilebilir.

Personel giderlerinin toplam giderler içindeki payı düşürebilir.

Kıb-Tek çalışanlarına sağlanan haklar gözden geçirilebilecek.



Toplu İş Sözleşmelerinde imza öncesi Maliye Bakanlığı onayı:

"Sendikalaşmaya yapılan darbe"

Alınan kararın Grev ve Referandum Yasası’na aykırı olduğunu söyleyen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, şöyle dedi:

Bir ilk... Kamu çalışanların hakları geri götürülecek.

Sözleşmeler, özel bütçeleri olan yerlerde yapılıyor.

Sendikalaşmaya yapılan darbe.

Kamuda (KİT’ler dâhil) yeni istihdam edilecek toplam personel sayısı (geçici personel dâhil) 2019 yılı için bir önceki yılda emekli olanların sayısını geçmemesi:

2018’de 400 kişiye emekli çıktı. 30 sene önce işe girdiler. 30 sene öncekine göre şimdiki nüfus ve hizmet sayısı aynı değil.

İstihdamlar yetersiz olacak.

Hizmet kalitesi düşecek.





Ek mesai konusu…

"Kamu giderlerindeki artışı dizginleyecek"

Anlaşmada, ‘ek mesai harcamaları 2018 yılı gerçekleşmesini aşmayacak’ deniliyor.

Maliye’nin resmi sitesine göre 2018’de bakanlığın kasasından ek mesai için 140 milyon 932 bin 722 TL çıktı. Haziran ayına kadar ise ödenen ek mesai ücreti 42 milyon 274 bin 135 TL.

Bu maddeyi ‘kamu harcamamalarını artırmamak” olarak yorumlayan eski Maliye Bakanı Birikim Özgür şöyle diyor:

Türkiye ile sadaka veren - sadaka alan ilişkisinin ortadan kaldırılması en temel hedef olarak ifade ediliyor.

Ara dönem protokolünde kamu bütçesine destek yok.

Kamu gelir ve giderlerinin dengelenmesi şart.

Ek mesai harcamalarının veya personel harcamalarının kontrol altında tutulması kamu giderlerindeki artışı dizginleyecek.

Önemli olan hükümetin dengeli ve toplumda farklı kesimlerin elini eşit şekilde taşın altına koymasını sağlayacak şekilde sosyal süreçleri gözetebilmesi.





Eğitimde OECD ortalaması:

"Öğretmen istihdamında kısıtlamaya gidilecek"

Protokolde öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına getirilmesi de öngörülüyor. Eğitim Bilimci Salih Sarpten, OECD ortalamasının ilkokul kademesinde 15 öğrenci, ortaöğretim kademesinde ise 13 öğrenci olduğunu söyledi. Sarpten şunları aktardı:

Bizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 11.6, ortaöğretimde 9.3.

Protokole göre; öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artırılacak.

Bu da öğretmen istihdamında kısıtlamaya gitme durumunu ortaya çıkaracak.

Ülke genelini gösteren oranlar, tüm okullar için geçerli değil.

Ortaöğretimde bu oranları tüm alanlar için eşit olarak düşünmek son derece hatalı.

Ortaöğretimde birçok alandaki öğretmen başına düşen öğrenci oranı OECD ortalamalarının çok daha üzerinde…





Kooperatif Merkez Bankası’nın iştiraklerinin elden çıkarılması:

“Koop Süt, Koop Levazım, Şeker Sigorta ve Koop Binboğa hisseleri elden çıkarılacak”

Koop İştirakleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmetali Güröz, Koop Süt, Koop Levazım

Şeker Sigorta ve Koop Binboğa’nın hisselerin elden çıkartılacağını söyledi, anlaşmayı yorumladı: