Mad Club’ta eğlence tavan yaptı

Girne’de Port Cratos Hotel’e bağlı olarak hizmet veren Mad Club’ta eğlence bitmiyor. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi düzenlenen ve “Let’s get mad” konseptiyle organize edilen geceye ilgi çok yoğun oldu. DJ Umut Özsoy ve Reverse İmpact’ın setleriyle eğlencenin doruğa çıktığı gecede, Mad Club’ın konukları unutulmaz bir gece yaşadı. Mad Club’ta 20 Ocak Cuma akşamı radyoların, festivallerin ve en coşkulu partilerin vazgeçilmez ismi "BANG LA DECKS" sahne alacak.