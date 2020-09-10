Macron'dan Pax Mediterranea (Akdeniz barışı) çıkışı

Macron: Med7 ülkeleri Türkiye ile tekrar 'iyi niyetli' diyalog istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'le ilgili olarak, "Med7 ülkeleri Türkiye ile 'iyi niyetli bir diyaloğu yeniden başlatmak istiyor." dedi.

Macron, Türkiye'yi (Doğu Akdeniz'de) 'tek taraflı eylemlerine son vermeye' çağırdı.

Türkiye ve Rusya'ya tepki gösteren Macron, "Bugün Akdeniz'imiz Suriye'den Libya'ya çatışmalara sahne oluyor.. Bu tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan tarihi güçlerin hegemonik oyunu.. Türkiye ve Rusya'nın bu konudaki rolleri bizleri endişelendiriyor." sözleriyle Ankara ve Moskova'yı kınadığını belirtti.

Macron, basın toplantısı öncesi Twitter hesabından "Akdeniz barışı" anlamına gelen bir ileti paylaştı.

Toplantının nihai (ortak) açıklamasında Ankara'nın diyalogdan kaçınması halinde Med7 (Akdeniz'e kıyısı olan 7 AB ülkesi) ülkelerinin Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarına destek vereceği dile getirildi.