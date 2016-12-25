Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Ligleri'nde bugün oynanması beklenen K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig'in tüm karşılaşmalarını kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Sadece Görneç'te oynanacak olan Akova - Hamitköy A2 karşılaşması bugün oynanması bekleniyor.