Mackenzie’deki Kıbrıs Türk malları için “geçiş dönemi”
Larnaka’ya bağlı Mackenzie sahilindeki Kıbrıs Türk mallarının Güney Kıbrıs tarafından geri alınması için (lokanta ve kafeteryalar), Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nca yeni bir yasal düzenleme yapmadan önce, 4 yıla kadar süre isteneceği bildirildi
A+A-
Fileleftheros gazetesi, İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak aktardığı haberinde, binlerce Euro karşılığında, bu malların “baştaki yasal sahipleri” tarafından ikinci veya üçüncü kişilere kiralanmasının, Güney’in bu malları geri almamayı düşünmesinde önemli bir etken olduğunu yazdı.
Gazete, Hukuk Dairesi’ne göre, kira sözleşmelerinin hukuki statüsü bulunması nedeniyle, Güney’in bu binaların boşaltılması talimatı vermesi halinde, milyonlarca Euro’luk tazminat ödemek durumunda kalacağını kaydetti.
Bu haber toplam 264 defa okunmuştur
Etiketler : Mackenzie Beach
Önceki ve Sonraki Haberler