Mackenzie’deki Kıbrıs Türk malları için “geçiş dönemi”

Fileleftheros gazetesi, İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak aktardığı haberinde, binlerce Euro karşılığında, bu malların “baştaki yasal sahipleri” tarafından ikinci veya üçüncü kişilere kiralanmasının, Güney’in bu malları geri almamayı düşünmesinde önemli bir etken olduğunu yazdı.

Gazete, Hukuk Dairesi’ne göre, kira sözleşmelerinin hukuki statüsü bulunması nedeniyle, Güney’in bu binaların boşaltılması talimatı vermesi halinde, milyonlarca Euro’luk tazminat ödemek durumunda kalacağını kaydetti.