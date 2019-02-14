Macila liderliği ele aldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) düzenlediği 2019 Polaris Ralli Sprint Şampiyonası'nın 3'üncü ve son yarışı 3 Mart'ta Girne'de gerçekleşecek. İlk iki turda genel klasmanda Edim Macila ve co-pilotu Eser Harper liderliği ele geçirdi. Macila ve Harper'i İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikinci sırada, Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ise üçüncü sırada takip ediyor.

Kış Kupası'nda tamamlanan iki yarış sonrası Sınıf 1'de liderliği Vural Vurur ve co-pilotu Turgut Albayrak ikilisi elinde bulunduruyor. Sınıf 1'de ikinci sırada Mehmet Kamiloğlu ve Yasemin Kamiloğlu ikilisi bulunurken, ikiliyi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi takip ediyor.

Sınıf N'de ise İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikilisi liderlik pozisyonunda bulunurken, ikiliyi Yetkili-Harun Çakır ikilisi takip ediyor. Sınıf N'de 3'üncü sırada ise Fırat Merttürk-Mehmet Çocuk ikilisi bulunuyor.

Polaris Kış Kupası'nın zorlu hava şartlarına renk ve heyecan katan UTV tipi yarış araçların içinde bulunduğu Sınıf R'da Edim Harper ve co-pilotu Eser Harper lider konumda bulunurken, ikiliyi 17 yaşındaki genç ve yetenekli pilot Ahmet Kofalı ve co-pilotu Buğur Kambillili takip ediyor.

Son tur Girne’de

Polaris Kış Kupası'nda 3'üncü ve son ayak 3 Mart Pazar günü Girne'de gerçekleşecek. Saat 11.00'de başlayacak yarış ile şampiyonanın kazananı da belirlenecek.

Şampiyona'nın ödül töreni Girne'de bulunan Polaris Showroom'da gerçekleşecek. 3'üncü yarışın kayıtları ise 28 Şubat'ta kapanacak.