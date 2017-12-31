Maç öncesi evlilik teklifi

K-Pet Süper Lig’de Cihangir ile Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşma öncesi güzel bir an yaşandı. Cihangir kalecisi Raif Pehlivan, spor yazarı Ebru Akgür’e evlilik teklifinde bulundu. Cihangir takımı sahaya üzerinde ‘Ebrulim benimle evlenir misin’ yazılı pankart ile çıkarken, Pehlivan Akgür’ün yanına giderek evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Akgür, Pehlivan’a sarılırken takım arkadaşları konfetilerle güzel ana renk kattı.