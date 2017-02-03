Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çalışanları ocak ayı maaşlarını henüz alamadı. Bu ayki ödemelerde birkaç günlük gecikmenin yaşanabileceğinden haberdar olduklarını dile getiren Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Cuma günü maaşların ödeneceğini dile getirdi. Gecikmenin kendisine Belediye Başkanı Mehmet Harmancı tarafından bildirildiğini ifade eden Yalınkaya, bunun devlet katkısı ve hayat pahalılığı farkından dolayı ortaya çıktığını dile getirdi. Yalınkaya, “Herhangi bir sorun yok, maaşlar Cuma günü ödenecek bilgisini aldık. Böyle bir küçük gecikmenin de yaşanacağını zaten biliyorduk” dedi.