Maaşlar 31 Mart, 1 ve 3 Nisan’da

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu sosyal sigorta emeklilerinin 31 Mart, devlet emeklilerininse 1 Nisan’da ödeneceğini açıkladı. BRT’de konuşan Bakan Amcaoğlu, devlet çalışanlarının ödemesinin ise 3 Nisan’da yapılacağını söyledi.

Bankalarda kalabalık oluşmaması için bu şekilde bir programlama yapıldığını kaydeden Maliye Bakanı Amcaoğlu, finansal kaynağın şu anda hazır olduğunu da ifade etti.

Herkesin maaşlarının kesintili geleceğini, ‘elzem’ hizmetleri yerine getirenlerin maaşlarının birkaç gün içerisinde tamamlanacağını da kaydetti.