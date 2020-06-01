Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bin 500 TL’lik maaş desteği için 20 Nisan’da başlatılan sürenin 4 Mayıs’ta bittiğini anımsattı.

Sucuoğlu, 6 kişilik bir müsteşarlar ekibinin kapalı ve açık sektörlerle ilgili çalışma hazırladığı, Bakanlar Kurulu’na bilgi verildiğini, oy birliğiyle kabul edilen bu uygulamanın da başlatıldığını dile getirdi.

Faiz Sucuoğlu, 48 bin 651 hak sahibine destek ödendiğini, 600-700 hatalı müracaatın komite tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Sucuoğlu, ikinci etap ödeme için komitenin bugün toplanacağını, açık ve kapalı sektörleri belirleyip kendilerine bilgi vereceğini ve ikinci etaba başlayacaklarını dile getirdi.

Bakan Sucuoğlu, hak sahiplerinin ihtiyat sandığı hesaplarından 2 bin TL alabilmesi için yapılan düzenleme konusunda da bilgi vererek, bu ay için 7 bin 658 kişiden başvuru aldıklarını açıkladı.

Sucuoğlu, bu müracaatın her ay yapılacağını anımsattı.

Pandemi sürecinde ihtiyaçlı kişilere sosyal yardım verilmesi konusunda bir düzenleme yaptıklarını da hatırlatan Çalışma Bakanı, Cuma itibarıyla 850 kişinin Sosyal Hizmetler Dairesi şubelerine yardım talebinde bulunduğunu kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, desteklerin politikaya göre değil kriterlere göre verildiğini vurguladı, YDP Genel Başkanı Arıklı’nın söylemini eleştirdi.

Vatandaşların sahipsiz olmadığını, maaş desteği ve ihtiyat sandığı için başvuru yapamayanların sosyal yardıma başvurabileceğini söyleyen Sucuoğlu, “Bu ülke yasalar ve tüzüklerle yönetiliyor. Kriterlerin dışına çıkarsak bu işi toparlayamayız” şeklinde konuştu.

9 bin kişinin yanlış beyanın yaptığını kaydeden Faiz Sucuoğlu, “Bunlar kontrol edilmese devlete maliyeti 13.5 TL olacaktı. Bilerek yanlış yapıldı veya yapılmadı. Bunun da peşini bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.