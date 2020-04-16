"Maaş desteği 4 Mayıs'tan önce verilecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 60 bin kişiyi kapsayan maaş desteğini 4 Mayıs’tan önce vermeye başlayacaklarını açıkladı.

BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Sucuoğlu, kapalı olan bütün sektörlerin destekten yararlanacağını ancak belli şartlar da getirdiklerini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, “ Destekten yararlanmak için 3 şartımız var. Birisi sigortaya kayıtlı olacaksınız. Borcunuzun olması çok önemli değil. Borcunuz varsa bile kayıtlıysanız biz sizi bu havuzun içerisine atacağız yani herhangi bir dışlama olmayacak. İkinci şart, KKTC sınırları içerisinde olacaksınız. Üçüncüsü de aktif çalışacaksınız. Ve tabi ki emeklilik veya devletten herhangi bir katkı da almayacaksınız. Buna uymayanlar zaten programın dışına atılacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yerel işgücü destekleme fonundan sağlanan maaş desteğinin, yerel işgücünün devamına bir katkı olarak hazırlandığını söyledi.

Sucuoğlu, “Bazılarının beğenmediği bu devlet ve hükümet 60 bin kişiye 90 Milyon TL’lik bir katkı veriyor. Bu katkı çalışma hayatının devamına binayen yapılan bir katkıdır. Bunu kimse küçümsemesin”dedi.

1500 TL destek için 20 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan başvuruların on-line olacağını söyleyen Bakan Sucuoğlu, “ 21 gün süreyle bu başvurular kabul edilecek. Her geçen saat verilecek bu desteği nasıl daha pratik şekilde yapabiliriz diye de çalışıyoruz. Hesaplarına yatırılacak olan 1500 TL için farklı ve daha pratik çalışmalar içerisindeyiz”diye konuştu.

On-line başvuruda İhtiyat Sandığı Dairesi’nin internet adresine girildiğinde anlaşmalı bankaların da yer alacağını anlatan Bakan Sucuoğlu, “ Bankalar bölümüne girildiği zaman anlaşmalı bankalar önünüze çıkacak ve istediğiniz bankayı seçeceksiniz. Hiç kimse daireye gelmesin bu yönde bir hizmet yoktur. Tamamen on-line sistemdir. Biz binlerce insanı daireye toplarsak bugüne kadar pandemi ile yaptığımız mücadelenin de bir anlamı kalmaz” dedi.

Başvuruların biranda yapılmamasını da isteyen Bakan Sucuoğlu, “Şunu garanti ediyorum hiç kimsenin, hakkı olan bu paranın bizde kalması söz konusu değildir. Bir anda 60 bin kişinin sisteme yüklenmesine de gerek yok. Çünkü bu kez sistem çökecek. Dolayısıyla bu başvuruların yavaş yavaş ve peyder pey yapması önemlidir” dedi.

Bakan Faiz Sucuoğlu, bakanlık olarak ödemelerin bankalar üzerinden daha pratik olabilmesi için de bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Sucuoğlu, “Banka numarası dedik ama şimdi daha pratik bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Bu akşam çalışma büyük bir ihtimalle netleşir. Başvuran banka ismini tıklayacak ve biz de o kişinin ismini bankaya yollayacağız. Söz konusu şahıs kimlik kartı ile gidecek ve parasını alacak. Hemen hemen bütün bankaları kapsama alıyoruz ki dar alanda çalışmayalım” dedi.

Bir soru üzerine Bakan Sucuoğlu, 1500 TL destek ödemelerinin 22 Nisan’tan itibaren başlayabileceğini açıkladı.

Sucuoğlu, “ İstihdamın sürekliliği ve işletmelerin devamlılığı için bin 500 TL ücret desteğine başvurulara 20’sinde başladığımızda belli bir miktar olursa 22’sinde ödemeye başlayacağız. İlla ki 4 Mayıs’ta ödemeyeceğiz. Başvurular biriktikçe 3-5 bin başvuruyu hemen ödeyeceğiz ki yığılma olmasın. İki gün 3 gün arası ödemeleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Sucuoğlu, Casino çalışanlarının söz konusu maaş desteğinden yararlanabilmesi için Casinolar Birliği’nin devlete olan borcunu ödemesi gerektiğini de vurguladı.

Bakan Sucuoğlu, “Casinoları iki şekilde görüyoruz. Biri çalışanlarına sahip çıkan, biri de tamamen kapı dışına atan ve ‘beni ilgilendirmez’ deyip casinosunu, otelini kapatıp giden. Bu sektörün Maliye Bakanlığı’na bir ay önce vermesi gereken bir borcu var. Dolayısıyla dün Bakanlar Kurulu’nda da ve önceden de müsteşarlar toplantısında oybirliği çıkan bir mutabakat vardır. Casinolar Birliği’nin devlete olan ve Mart’ın 20’sinde ödenmesi gereken meblağın ödenmesi koşulu ile çalışanlara bu paranın aktarılması söz konusu olacaktır. Şart olarak yaklaşık 7-8 bin kişilik bu gruba konan budur. Önce devlete borçlarını ödeyecekler” dedi.

Yaptıkları tüm açılımların işverene destek vermek yönünde olduğunu da ifade eden Bakan Sucuoğlu, bazı işverenlerin çalışanlarına maaşını tam olarak verirken bazılarının ise çalışanına sahip çıkmayarak iş yerini kapatıp kaçtığını söyledi.

Faiz Sucuoğlu, “Vicdansızlar attılar insanları dışarıya ve işyerini kapatıp, kaçtılar. Bunları bir yere yazıyoruz. Bu tekerlek dönecek ve yarın sektörler açıldığı zaman eğer biz buralarda isek tehdit anlamında söylemiyorum ama çalışanını dört defa sigortalayacağız.O vicdansızlara yani böyle bir dönemde bu kadar krizin yaşandığı bir dönemde ülkene, çalışanına sahip çıkmazsan ne zaman çıkacaksın? Bu ülkenin herşeyinden nemalanacaksın, kazanacaksın, biriktireceksin krize giridliği anda da bırakıp gideceksin. Peki ben bunlara ülke adına önümüzdeki süreçte nasıl güveneyim? Demek ki bunlar bizi her zaman yarı yolda bırakacak, kendi çıkarları için yapamayacakları vicdansızlık olmayan insanlardır. Bunlara çok farklı tavır içerisinde olacağız” dedi.