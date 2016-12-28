“ Maaş Artışı Yerine Zam Yıkım Getirir”

Kıbrıs Türk kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) hükümetin elektriğe kabul edilemez oranda zam yapmasını eleştirerek, artan dovizle birlikte gelen zamlarla başetmeye çalışan memur emekli ve asgari ücretlinin maaş artışı beklediği ortamda temel kullanım maddesi elektriğe yapılan zammın yıkım getireceğini savundu.

KAMU-SEN Basın Yayın ve Dış İlişkiler Sekreteri Ayşe Özdemirağ dün yaptığı yazılı açıklamada, havaların aşırı derecede soğuduğu, alt yapısızlık nedeniyle ısınma ve barınma sıkıntısı çekildiği ortamda elektriğe yüzde 23 lere varan oranda zam yapılmasını ‘ halka ödetilen maddi bir darbe’ olarak nitelendirdi.

Kamu çalışanlarının maaşlarına 8 yıldır, asgari ücrete her yıl yeterli oranda artış yapılmadığı ortamda doviz artışlarının getirdiği fiyat artışlarının halkın sofrasındaki ekmeği iyice küçülttüğüne dikkat çeken Özdemirağ, son yapılan zammın beraberinde birçok temel tüketim maddesine de fiyat artışı getireceğini halkın bu artışların hamallığı altında ezileceğini vurguladı.

Hükümetten yeni yapıcı mali ve ekonomik tedbirlerin beklendiği bir ortamda yıkım getirecek böylesi zamlara KAMU-SEN olarak şiddetle karşı olunduğu ifade edilen açıklamada ; açlık sınırının altında yaşayan birçok ailenin elektrikten kaçmak için odun sobalarına ne bulursa attığını bunun da yeni bir çevre felaketi anlamı taşıdığı dikkate alınarak hükümetin asıl bu sorunu gündemine alması istendi. Açıklamada hükümetten gerekli yasal tedbirleri alarak hava kirliliğinin önüne geçmesi, elektrik zammını da bir an önce geri alarak halka yeni yılda huzur vermesi istendi.