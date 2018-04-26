Lütfiye Özipek “Teşekkür Konseri” yarın…

O Ses Türkiye" yarışmasında yüzlerce kişiyle mücadele ederek şampiyon olan Lütfiye Özipek sevenlerine “Teşekkür Konseri”nde seslenecek. Lütfiye Özipek kendisini destekleyen Kuzey Kıbrıs halkıyla ilk kez bir araya gelecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in organizasyonu ile Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek konser etkinliği yarın akşam Girne Amfi Tiyatro’da saat 19.30’daki kapı açılışı ile başlayacak. Sayılı günler kalan konser için Lütfiye Özipek’i sevenler ve destekleyenler organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Lütfiye Özipek’in kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek sevgisini iletme şansı yakalayacağı konserin yoğun katılımla geçmesi bekleniyor. Özel orkestrası eşliğinde Girne Amfi Tiyatro’nun muhteşem akustiğinde gerçekleşecek Lütfiye Özipek konseri için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Dileyen herkes katılabilecek

27 Nisan Cuma akşamı Girne Amfi Tiyatro’da saat 19.30’da kapı açılışıyla başlayacak Lütfiye Özipek “Teşekkür Konseri”ne dileyen herkes katılabilecek. Katılmak isteyenlerin, sadece 1 kısa mesaj göndererek davetiyelerini Turkcell İletişim Merkezleri’nden ücretsiz olarak almaları yeterli. Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcılarının FIZYLUTFIYE yazarak 3499’a, diğer kullanıcıların da FIZYLUTFIYE yazarak 0533 881 3499 numaralı telefona kısa mesaj (SMS) gönderdikten sonra gelecek mesajla davetiyelerini Turkcell İletişim Merkezleri’nden almaları gerekli. Çift kişilik davetiyeler için atılan her kısa mesaj gönderimi Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere ücretsiz, diğer kullanıcılar içinse 1 SMS karşılığında ücretleniyor.