Lütfiye Özipek Kıbrıs'ın güneyinde de gündem oldu
Lütfiye Özipek’in, “O Ses Türkiye” yarışmasında birinci seçilmesi Kıbrıs Rum basınında da yer aldı.
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Lütfiye Özipek’in, “O Ses Türkiye” yarışmasında birinci seçilmesi Kıbrıs Rum basınında da yer aldı.
Haravgi gazetesi, Lütfiye Özipek’in yarışmada birinci gelmesi haberini “Kıbrıslı Türk Özipek Türk Voice’u (gazetede voice olarak yer aldı) Kazandı” başlığıyla aktarırken Kıbrıslı Türk siyasilerin, Özipek’i kutladığına da dikkati çekti.
Fileleftheros gazetesi “Türk ‘The Voice’ Yarışmasını İlk Kez Kıbrıslı Türk Kazandı” başlığını kullanırken Politis gazetesi ise haberi “Türk Voice Kazananı Kıbrıslı” şeklinde yansıttı.
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Etiketler : Lütfiye Özipek’
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