Lütfiye Özipek Gönyeli'de sahne aldı

İkincisi düzenlenen Gönyeli Gençlik Festivali’de, dün akşam, Lütfiye Özipek sahne aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, O Ses Türkiye programında aldığı birincilikle ismini duyuran Lütfiye Özipek, Gönyeli Gençlik Festivali’nde şarkılarını seslendirirken; gecede DJ Haşim Volkan ile Positrone grubu da sahne aldı.

Bu akşam ise, Mr. Joker’in performansı ile başlayacak etkinliklerde Grup Frekans, Ahmet Evan ve Fikri Karayel sahne alacak.

Festivalin final gecesi olan yarın akşam ise, önce Dj Behiç’in performansı yer alacak, saat 21:00’de ise Sertap Erener sahneye çıkacak.