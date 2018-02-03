Lütfiye Özipek, FİNALDE

Tv8’de yayınlanan “O ses Türkiye”de bu akşam yarı final heyecanı yaşandı. Kıbrıslı Türk ses sanatçısı Lütfiye Özipek yarışmada seslendirdiği performansla finale kaldı. Gökhan Özoğuz’un takımında yarışan Lütfiye Özipek, sözleri Sezen Aksu’ya ait “Beni Yak” şarkısını seslendirdi. Yarışmanın finali yarın akşam yapılacak.

Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sesi Lütfiye Özipek yoğun ilgiyle izlenen "O Ses Türkiye" yarışmasında çeyrek final eleme turunu geçerek yarı finale yükseldi.

Lütfiye Özipek 3 Şubat akşamı canlı yayında SMS oylarıyla belirlenen yarı finali geçmek için yarışacak.

Lütfiye Özipek: “Finale yükselmem sevenlerimin SMS desteğine bağlı. Herkesin desteğini bekliyorum. Mücadelemle ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Yarışmayı kazanıp sevincimi halkımla birlikte yaşamayı diliyorum.”

Kuzey Kıbrıs'ta da yoğun ilgiyle izlenen "O Ses Türkiye" yarışmasında 3 Şubat ve 4 Şubat akşamları 2 gece boyunca "canlı yayında oylama" heyecanı yaşanacak. Lütfiye Özipek 3 Şubat akşamı yarı finalde yarışacak, turu geçmesi halinde ise finalde şampiyonluk heyecanını yaşayacak.

Ülkemizde de yoğun ilgiyle izlenen ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında canlı yayınlarda oylama heyecanı başlarken gözler Kuzey Kıbrıs’tan yarışmaya katılan Lütfiye Özipek’e çevrildi. Başarılı performansı ile tüm jüri üyelerini etkileyen Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sesi Lütfiye Özipek yarı finalde yarışmaya hak kazandı. 3 Şubat akşamı canlı yayında ilk sınavını verecek olan Lütfiye Özipek SMS oylarıyla belirlenen turda mücadele edecek. Oylamaya Kuzey Kıbrıs Turkcell'liler de her yıl olduğu gibi SMS göndererek katılabilecek.

“O Ses Lütfiye”

TV 8’de yayınlanan ve beğeniyle izlenen yarışmaya, Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler bu yıl da SMS (kısa mesaj) ile oy göndererek, beğendikleri isimlere destek olabilecek.

Kuzey Kıbrıs’tan yarışmaya katılan Lütfiye Özipek’in başarılı performansı ile öne çıktığı “O Ses Türkiye”de finale sayılı günler kala, yarışmaya adamızdan da SMS ile oy kullanılabilecek.

Binlerce kişinin yarışarak ilerlediği ve eleme usulü yapılan yarışmada birçok eşleşme ve elemeden geçip yarışmaya devam etmeye hak kazanan Lütfiye Özipek’in yarı final performansı merakla bekleniyor.

Athena Grubu’nun solisti Gökhan Özoğuz’un takımında yarışan Lütfiye Özipek Kuzey Kıbrıs Turkcell’e yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu ve halkımızın SMS desteğinden mutlu olacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sesi Lütfiye Özipek geçtiğimiz yıllarda yarışmaya katılan Kıbrıslı sanatçılarımıza yapılan desteğin önemine değinerek sözlerine şöyle devam etti: “Birçok güzel ses arasından elenerek yarı finale kaldım ve finale doğru ilerliyorum. Bundan son derece mutlu ve gururluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Şimdi SMS oylama sürecine giriliyor, sıra halk oylamasına geliyor. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Herkes beğendiği sese, yarışmacıya oy vererek seçtiği ismi bir üst tura taşıyacak. Hedefim birincilik yarışında sonuna kadar devam etmek. Bunun için hepinizden SMS desteğini rica ediyor, oylarınızı bekliyorum. 3 Şubat akşamı gerçekleşecek yarı finalden sonra finale kalırsam 4 Şubat akşamı da büyük gece için yarışacağım. Herkesi oylama başladığında Lütfiye yazıp 1899’a oy göndermeye davet ediyorum. Tüm halkımıza buradan selamlarımı, sevgi ve saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

1899’a SMS ile oylama

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, “O Ses Türkiye” izleyicilerinin, favori yarışmacılarına destek için 1899 kısa numarasına SMS gönderebileceği belirtildi.

“Oy vermek istediğiniz yarışmacının adını yazarak 1899 kısa numarasına SMS göndermeniz yeterlidir” ifadesi kullanılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turkcell faturalı veya faturasız tüm hatlardan yarışmaya oy gönderimi yapılabileceği söylendi.



Oylamalar 3 ve 4 Şubat tarihlerinde



“O Ses Türkiye” yarışmasına Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler de Türkiye’deki izleyiciler ile aynı anda oy gönderebiliyor. Türkiye saati ile 20.00, KKTC saatine göre de 19.00’da başlayacak canlı yayın oylamaları 3 ve 4 Şubat akşamları yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, her oy gönderimi için SMS ücretinin 10 SMS, yani 2.61 TL, 49 kontör olduğunu açıklarken, SMS sınırının olmadığını, aynı veya farklı kişilere istendiği kadar mesaj gönderilebileceğini belirtti.