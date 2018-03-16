Lütfiye Özipek de İskele'de sahne alacak

İskele Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği “Kültürlerin Kaynaşması” adlı etkinlik, 1 Nisan Pazar günü yapılacak.



İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, “O ses Türkiye” şampiyonu Lütfiye Özipek de sahne alacak.



Grup Rast, Mustafa Eralp Kutbittin, Grup Cousin, Grup Oldies, Grup Karadeniz ve Mağusa Müzik Band’ın konser vereceği etkinlikte, farklı kültürler buluşacak.



Etkinlikte KKTC yanında, Türkiye, Birleşik Krallık, Kazakistan, İran, Yemen, Libya, Nijerya, Türkmenistan, Afrika ve Ürdün kültürleri tanıtılacak.



