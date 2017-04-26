Lütfen! Sağlıkta AKLISELİM gerek...

SAĞLIKTA gelişmeler ürkütüyor...

Hekimler hekimlerle çekişiyor.

Yurttaş kaybediyor...

Bakan hekimlerle restleşiyor...

Yurttaş kaybediyor...

Hükümet politika üretmiyor...

Yurttaş kaybediyor...

Muhalefet gergin ortamda ürkekleşiyor...

Yurttaş kaybediyor...

* * *

Devlet Hastanesi’nde “ameliyat yapmayacağız” dedi, hekim örgütü...

Yurttaş kaybedecek, yine...

“Kurulları toplamayacaklar...”

Yine yurttaş...

* * *

Sağlıktaki tüm kesimler, kendi gerginliklerinin girdabında sürüklenirken, fatura yurttaşın sağlık hakkına kesiliyor.

Keskinleştikçe kavga, gözü dönmüş bir ortama dönüştükçe tartışma, senelerin birikimi yanardağ misali lavını püskürttükçe, çığ gibi ağırlaştıkça ön yargı, yurttaş ölüyor...

* * *

Hekimler, lütfen ve ne olur daha saygılı olunuz birbirinize, topluma, kendinize...

Bakanlık, ‘Hekimler Yasası’ mı isteniyor, seneler öncesinden hazırlanmış onca taslak var, hukukçuları alınız yanınıza ve bitiriniz artık...

Söz bir yere kadar!

Laf laf laf... Yetti ama!

Performans Yasası mı? Döner Sermaye mi? Sağlık Sigortası mı?

Meclis’teki tüm partilerden yardım isteyiniz, bu ülkenin insan kaynağını seferber ediniz, konuşmayınız, çözüm üretiniz artık...

Tıp-İş, Tabipler Birliği...

Devlet hastanesinde ameliyatları durdurmak ne demek?

Tek bir ‘üye’ hekiminiz, kamu hastanesi yerine özelde ameliyat yaparken görülse, çok daha büyük olacak tepki!

Ve hiç anlaşılmayacaksınız!

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, körükle gitmeyiniz yangına, yapıcı olunuz, kişilerle didişmeyiniz...

* * *

Yurttaşın sırtına basılıyor...

Canı acıyor herkesin...

Ve bu kavgada uçlar keskinleştikçe, ne siyasetçiyi kesiyor bıçak, ne sendikacıyı...

Yurttaş kanıyor!

* * *

Yargı bir karar vermiş, bir tarih saptamış, çok mu zor her hastanede organize olmak, yarını planlamak...

Politika üretmek bu kadar mı zor yani?

“Nasıl olmaz”ı anladık, “felaket senaryoları”nı dinledik, “karşılıklı suçlamaları” okuduk bol bol...

Çözüme ışık tutunuz lütfen... Aklıselimle...