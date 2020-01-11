“Lütfen ayak sağlığınızı önemseyin”

Dila ŞİMŞEK

Ayak Bakım Uzmanı Şerife Uluboy, senelerce iç mimarlığı mesleğini yaptıktan sonra ani bir kararla, yeni bir iş hayatına atıldı, kendi işletmesini kurarak risk aldı.

Bir senedir yaptığı mesleğinden çok memnun olduğunu belirten Uluboy, en büyük isteğinin kendisini geliştirmeye ve öğrenmeye devam ederek, mesleğini sürdürmek olduğunu anlattı.

“Ayak sağlığı, pedikür ile aynı şey değildir”

Lefkoşalı Uluboy, bir senedir kendi kurduğu kliniği Podoremi Ayak Sağlığı ve Bakım Merkezi’nde çalışıyor.

Yıllarca özel sektörde iç mimar olarak çalıştığını kaydeden Uluboy, hem sektörün ülkede çok gelişmiş olmamasından, hem de çalışma şartlarının zorluğundan dolayı mesleğini değiştirmek istediğini dile getirdi. “Bundan sonraki hayatımda mutlu olabilmem için benim yeni bir kariyer planlaması yapmam gerekiyor diye düşündüm... Uzun bir süre araştırdım ne yapabilirim diye ve baktım ki ayak sağlığı alanında büyük bir eksikliğimiz var. Ayak sağlığı, pedikür ile aynı şey değildir. Yanlış uygulamalar insan sağlığını etkileyebilir. Kendime inanarak ve güvenerek medikal ayak bakımı uzmanlığı eğitimlerimi tamamladım ve geçen yıl bu mesleğe ilk adımlarımı attım. Amacım yığılma olan mesleklerden birine bir kişi daha katmak değildi, gerçekten insanların ihtiyaç duyduğu ama daha adını bile bilmedikleri bir mesleği buraya taşımaktı. Aynı zamanda da işimi yaparken hem mutlu olabilmek hem de mutlu edebilmekti ve tam da aradığım mesleği buldum” diyor.

“Her gün evime giderken iyi ki diyorum, iyi ki ben bu mesleğe gönül verdim”

Çevresindeki insanların, bu işi seçmiş olmasını tuhaf bulduğunu söyleyen Uluboy, “Aslında severek yapılan her iş, günün sonunda başarı ve mutluluk getiriyor. Ben çalışırken hem bir sanat yapıyormuş gibi hissediyorum, hem de bir insanın sağlığına katkı sağladığımı görüyorum... Ki en önemli nokta da budur bence insanın hayatında. Günün sonunda iş yerinizden çıkarken ne kadar yorgun da olsanız, o gün kaç insana dokunmuşsanız, kaç kişinin problemini çözmüşseniz o kadar mutlu ayrılıyorsunuz oradan. O kadar güzel insanlar tanıdım ki bu meslek sayesinde, her gün evime giderken iyi ki diyorum, iyi ki ben bu mesleğe gönül verdim. İşimde beni en çok motive eden şey, insanların bana ve yaptığım işe verdikleri güzel ve samimi geri dönüşler” şeklinde konuşuyor.

“Büyük oranda diyabet hastalarımız var ve ayak sağlıklarının ne kadar önemli bir konu olduğunun farkında değiller”

Her yeni çıkan yöntemle ilgili eğitimini alıp kliniğine getirdiğini ifade eden Uluboy, “Genellikle bu meslekte en gelişmiş ülke olan Almanya’yı takip ediyorum. Henüz yeni gelişmekte olan bu meslekte, çok az sayıda bu bölümden mezun var… Bildiğim kadarıyla ülkemizde bu işi diplomalı olarak yapan sayılı kişilerden biriyim, belki de tekim…” diyor. Uluboy sözlerine şöyle devam ediyor “Nüfus sayımıza bakılırsa büyük oranda diyabet hastalarımız vardır ve ayak sağlıklarının maalesef ne kadar önemli bir konu olduğunun farkında değiller. Düzenli olarak koruyucu ayak bakımlarını, bu işin eğitimini almış bir uzmana yaptırmaları gerekmektedir. Bilinçsizce yaptıracakları bir pedikür uygulaması sonucu, yanlış müdahaleden dolayı günün sonunda çok üzücü bir biçimde uzuv kaybı yaşamaları ihtimaller arasındadır. Bu yüzden lütfen ayak sağlığınızı önemseyin”