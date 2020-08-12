Sesler yükseldiği zaman Meclis başkanı ya da vekilinin şu sözüne çok gülerim:

“Lütfen genel kurula hitap ediniz!”



* * *



Peki “genel kurul” bize hitap ediyor mu sayın başkan, sayın vekil?

Misal!

İstihdamlar halkın değil de örgütlerin, partililerin, yakınların, rezillerin hizmetine sunulurken ne oluyor?

Heyyyyy!

“Lütfen memlekete hitap ediniz!”

* * *



“Karşılıklı konuşmayınız, lütfen!”

Peki “karşılıklı” cilveleşirken ne oluyor o zaman?

Bakanın akrabası…

İlçe başkanının kardeşi…

Eski vekilin torunu…

Sizin ‘mahalle’ dışında da bir hayat var, biliyor musunuz?



* * *



“Lütfen genel kurula hitap ediniz!”

O genel kurula hangisi ciddiyetle geliyor zaten…

Eğer “övünülecek” bir mesele yoksa Başbakan da yok…

Yardımcısı da yok bakanı da yok “hava atılacak” bir durum yoksa eğer…

Krizde kayboluyorlar…

Şenlikle çoğalıyorlar…



* * *



Hükümetin içinde bir ‘memleket’ var mı diye meraklanıyorum çoğu zaman…

O memleket neresidir eğer varsa…

Kimdir…

Kimin duygusudur…

Kimin umudu…

Kimin kaygısıdır…

Kimin hayali…

Kimin kavgasıdır…

Kimin acısı...

* * *

Lütfen memlekete hitap ettiniz!

Bu ülkede yaşayan ayrımsız herkesin yüzüne utanmadan bakabilecek bir adaletle yönetiniz ülkeyi…

Kendi “aranızda” üleştiğiniz yeter!



İyi istifalar!



Özgürgün çalışmadan maaş alıyordu.

Meclis’ten atamadılar.

Kendi gitti!



* * *



Hiç hak etmeden memleketin kaynaklarını sömürenlerden hiçbir farkı yoktu aslında...

İyi ‘gitmeler’ olsun!

Bu düzende ‘kendi gitmezse’ zaten boşuna maaş alan kimseye de dokunmazlar.

Utanç olsun, örnek olsun, yuh olsun!