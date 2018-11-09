ABD’de resmi temaslarda bulunan Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması amacıyla yolun açılması için “görev tanımının” en yakın zamanda belirlenmesini diledi.



Bakan, temasları çerçevesinde perşembe günü ABD`nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile görüştü ve görüşme sırasında Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması olasılığı ile UNFICYP’in adadaki varlığı konusu ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Kıbrıslı Bakan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yakın gelecekte Kıbrıs’ta olacağını söyledi. Hristodoulides “Bayan Lute yakın gelecekte Kıbrıs’ta olacak ama diğer ilgili tarafları da ziyaret edecek” dedi ve özlü müzakerelerin en yakın zamanda başlamasına yol açacak olan “görev tanımının” belirlenmesini diledi.