Lute, Temmuz sonu Kıbrıs’ta

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, bu ay sonu adaya gelmesi bekleniyor.

Kıbrıs’ın güneyindeki haber kaynaklarına göre , Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’nin 21 veya 22 Temmuz’da adada olması bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı, Lute’nin Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades ile görüşeceğini belirtti.

Haberde, Lute’nin, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile olan görüşmesi ise 23 Temmuz olarak açıklandı.