Güneyde yayınlanan Politis ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununa ilişkin raporunu 17 Eylül tarihinde Guterres’e sunmasının beklendiğini yazdı.



“Lute sayesinde hareketlilik”

Gazete: “Lute Sayesinde Hareketlilik” başlığı altında verdiği haberinde, Lute’un raporunu 17 Eylül tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’e sunacağına dair bilgiler bulunduğunu, bu çerçevede Kıbrıs Rum liderliğinin de hazırlıklara başladığını yazdı.

Lute’un temaslarına ilişkin Kıbrıs Rum liderliğinin fazla bilgi sahibi olmadığını ve Lute’un bu konuda “kartlarını kapalı tuttuğunu” iddia eden gazete, 11 Eylül’de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve 13 Eylül’de ise AB Dış İşleri Yüksek Komiseri Federica Mogherini’yle görüşmesi beklenen Lute’un İngiltere’de de temaslarda bulunmasının beklendiğini vurguladı.



Gazete, Lute’un raporu sonrasında gerçekleşecek olası önemli görüşmelere hazırlık amacıyla Kıbrıs Rum liderliğinin de temaslara başlayacağını, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de bu çerçevede temaslarda bulunacağını aktardı.

Habere göre Hristodulidis, önümüzdeki hafta ABD, İngiltere ve Fransa’nın Kıbrıs Cumhuriyeti büyükelçileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Lute’un Atina, Brüksel ve Londra temasları sırasında, Brüksel’de temaslar gerçekleştirecek olan Hristodulidis ayrıca, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde Berlin’e gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde Alman mevkidaşı Heiko Maas’la bir araya gelecek.

