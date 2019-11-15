Lute liderlerle görüşecek

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u yarın saat 11.00’de kabul edecek.

Liderlerin 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık yapmak amacıyla bugün adaya gelecek olan Lute, yarın Akıncı ile görüşmesinin ardından Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek. Lute – Anastasiadis görüşmesi saat 18.30’da.

Lute, referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde Eylül ayında gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretinde liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Lute, adadan ayrılmadan önce Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’i ara bölgede düzenlediği gayrı resmi resepsiyonda bir araya getirmişti.

Jane Holl Lute, resepsiyonun ardından yaptığı açıklamada, hafta boyunca ciddi ve odaklanmış görüşmeler gerçekleştirdiğini ve her iki liderin de bu sürecin devam etmesi için kararlılıklarını bildirdiğini belirtmişti.