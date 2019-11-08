Lute liderlerle 16 Kasım'da görüşüyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute Kıbrıslı liderlerle 16 Kasım’da ayrı ayrı görüşecek.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u kabul edeceğini açıklarken, Kıbrıs'ın güneyindeki kaynaklar da Nikos Anastasiadis ile görüşmenin saat 18.30’da olduğunu bildirdi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, görüşme öncesinde Ulusal Konseyi toplantıya çağırdı.

Kıbrıs Rum radyosuna göre, Lute’un Ada’ya 15 Kasım’da geleceğini Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasidis açıkladı. “25 Kasım’da Genel Sekreter’le yapacağımız üçlü görüşmeye hazırlık niteliğindeki görüşmemiz 16 Kasım saat 18.30 olarak belirlendi” diyen Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının da kendisi gibi irade göstermesi halinde 25 Kasım görüşmesinden sonuç alınabileceğini söyledi.

Anastasiadis, hem Lute ile 16 Kasım’da yapacağı görüşme, hem de 25 Kasım’da Berlin’de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le katılacağı üçlü görüşme öncesinde Ulusal Konseyi toplantıya çağırdı. 13 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da toplanacak olan Konsey için siyasi partilere davet mektuplarının gönderildiğini duyurdu.

Son dönemde “yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması” ve vatandaşlık skandalları nedeniyle Anastasiadis ve hükümetiyle çatışan ve Rum liderle görüşmesine gitmeyen AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Saray’da yapılması planlanan Ulusal Konsey toplantısına katılacağını açıkladı.