Lute ile beşinci kez

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı İle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute saat 09.25’de yeniden bir araya geldi.

Akıncı ile Lute, müzakerelerin zeminini oluşturacak referans şartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde bugün beşinci kez bir araya geldiler.

Görüşmede, Akıncı’ya Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik ediyor.

Lute bugün saat 11.30’da ise Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşecek.