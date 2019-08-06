



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıslı liderlerle telefonda görüştü, 9 Ağustos’taki görüşme öncesinde başarı dileklerini iletti.

Jane Holl Lute, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilgi ve desteğinin devam ettiğini belirterek, BM Genel Sekreteri’nin liderlerin 9 Ağustos’taki gayrı resmi toplantısına verdiği önemin altını çizdi.

Kıbrıslı Türk lider Akıncı, akşam saatlerindeki telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutum ve politik kararlılıkla davrandığının bilindiğini ve 9 Ağustos’taki toplantıya da her zaman olduğu şekilde iyi niyetle ve yapıcı tutumla katılacağını" belirtti.



Akıncı, sonuç alınabilmesi için siyasi kararlılık ve iyi niyetinin karşılık görmesi gerektiğinin de altını çizdi.





Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, cuma günkü liderler görüşmesinin olumlu sonuçlar vermesi dileklerini iletti ve gelecek haftalarda Kıbrıs’a geleceğini bildirdi.



Kıbrıslı Rum Sözcü Vekili de yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades’in Pazartesi akşamı BM Özel Görevlisi Bayan Jane Holl Lute ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.



Sözcü Vekili, BM diplomatının, görüşmenin olumlu bir sonuç vermesini desteklettiğini ilettiğini kaydetti.



