Lefkoşa37 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Lute, Anastasiadis ile görüştü
Lute, Anastasiadis ile görüştü

Lute, Anastasiadis ile görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki görüşme sona erdi.

A+A-

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki görüşme sona erdi.

Başkanlık sarayında gerçekleşen toplantıya Anastasiadis ile birlikle Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromos ve Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavrogiannis katıldı.

Dün akşam adaya gelen Lute, bugün öğleden sonra da Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile bir araya gelecek.

Kaynak: philenews.com

Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler