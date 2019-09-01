Lute, Anastasiadis ile görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki görüşme sona erdi.

Başkanlık sarayında gerçekleşen toplantıya Anastasiadis ile birlikle Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromos ve Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavrogiannis katıldı.

Dün akşam adaya gelen Lute, bugün öğleden sonra da Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile bir araya gelecek.

Kaynak: philenews.com