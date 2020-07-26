Lurucina'nın İSYANI

Akıncılar ile Limya arasında geçiş noktası açılması hedefiyle Akıncılar’da kurulan “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi”nin organizasyonuyla, Akıncılar’da eylem yapıldı.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Lurucina-Limya kapısının açılması hedefini ileriye taşımak için ilk eylemini, “KAPI! HEMEN ŞİMDİ!” sloganıyla düzenlendi.

Saat 17.30’da köy meydanında toplanan eylemciler, 18.00’de Limya’ya kapı açılması istenen yere yürüyüşe geçecek ve 18.30’da kapı açılması talep edilen yerde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklaması İnisiyatifin eş başkanları olan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Muhtar Mustafa Eğmez tarafından yapıldı.

Bu arada yürüyüş sırasında eyleme destek veren müzik grupları da korteje eşlik etti.

"57 yıllık yaşamımıza olan suskunluğunuz suçtur"

Akıncılar köy meydanında başlayan eylemde, yürüyerek geçiş noktası istenen alana gidilirken sloganlar atıldı, "Açıl kapı, açıl artık" denildi. "57 yıllık yaşantımıza olan suskunluğunuz suçtur, arasan dünyayı başka bir Lurucina yok" yazılı pankartı taşındı. Yürüyüş sırasında barış yanlısı müzisyenler şarkılar ve müzik eşliğinde eylemcilere eşlik etti, destek verdi.

“Bu yürüyüş hedefe giden bir başlangıçtır”

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, eylemde basın açıklamasını okudu. Barbaros, konumu nedeniyle köyden çok fazla göç olduğunu, Akıncılar’ın daha fazla kan kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Değerli köylülerim saygıdeğer destekçiler ve her zaman yanımızda olan kıymetli basın mensupları. Öncelikle Lurucina ile Limya arasında bir geçiş kapısı açılması için başlattığımız mücadeleye verdiğiniz destek için şahsım ve inisiyatif adına teşekkür ederim.

Teşekkür etmem gereken bir kesim daha var. Onlar ise bu kapının açılmasıyla ilk ulaşılacak yer olan Limya halkı ve saygıdeğer muhtarı. Onlar da bizim bu talebimizi paylaşıyor ve destekliyor.

Akıncılar, son 46 yıldır her gün için kan kaybediyor. Coğrafi konumu nedeniyle çıkmaz sokağa dönüşen köyümüzün, 1974’te 4 bini aşan nüfusu bugün 350’lere kadar geriledi. Bizler işte bu kötü gidişata dur demek için bir araya geldik. Bu hedef Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi’ni doğurdu.

Yalnızca adanın dört bir yanına dağılmış olan Lurucinalılar değil, dünyanın dört bir yanına dağılmış köylülerimiz ile bu hedef doğrultusunda gönül ve hedef birliği yaptık. Yaşamını bir bölümünü bu köyde geçiren, yolu buradan geçen, Lurucinalılarla gönül birliği olan 10 binlerce kişiyi arakamızda görmek, bize güç veriyor.

Lurucina ile Limya arasında geçiş kapısı açılması yalnızca Akıncılar halkı için önemli değil, kuzey ve güneydeki tüm bölge halkı için önemlidir.

Burada açılacak bir kapı, güneydeki çevre köylerde yaşayan yaklaşık 60 bin nüfusun Kuzey’e geçişini kolaylaştıracak. Orta Mesarya ile Lefkoşa Larnaka arasındaki köylerde yaşayanlar daha kolay iletişim imkanı bulacak. Kuzey’den Larnaka Havalimanı’na, Güney’den Ercan Havalimanına ulaşmak isteyenlerin yolu kısalacak. Bu kapı ara bölgenin her iki tarafındaki insanların yararına olacak.

Uluslar arası topluma, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda adım atmakta kararlı olduğunu birçok kez deklere eden Liderlerin de, konuyu bu şekilde ele almasını istiyoruz. İki toplumu birbirine yaklaştıran ve iletişim kurmasını sağlayan en önemli unsur geçiş kapılarıdır. Siyasi partilerde de bu yöndeki irade ve kararlılığımıza saygı ve destek bekliyoruz.

Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Son olarak şunu belirtmekte yarar var. Bugün sizlerin desteği ile gerçekleştirilen yürüyüş bir başlangıçtır. Hedefe ulaşana kadar, ne gerekirse yapmakta kararlıyız. Gerekirse başkente, gerekirse adanın dört bir yanında yürümeye hazırız. Kıbrıs Türk ve Rum yetkilileri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ni sesimize kulak vermeye çağırıyoruz.”

Eyleme Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Lokma tezgahları kuruldu, genç müzisyenler keman ve gitar eşliğinde şarkı söyledi.

Eylemde "Kapı isteğimiz yerindedir", "Akıncılar artık son nefeste", "Limya kapısı açılsın" gibi pankartlar yer aldı, sloganlar atıldı.