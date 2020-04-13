“Lurucina’nın en büyük kilisesi Ay Andronikoz, duvarlarına tel bağlanıp traktörle çekilerek yıkıldıydı…”

OKURLARIMIZ BİLDİKLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR…

Bir okurumuz, geçtiğimiz günlerde bu sayfalarda yayımlamış olduğumuz ve Lurucina’daki bir cenazeyi gösteren fotoğrafta görülen kiliseyle ilgili olarak sorularımızı yanıtlarken, Lurucina’da en büyük kilise olan Ay Andronikoz Kilisesi’nin 1966-67 yıllarında duvarlarına tel bağlanarak ve çekilerek traktörle yıkılmış olduğunu anlattı.

Okurumuz bizimle paylaştığı ayrıntılı bilgilerde şöyle dedi:

*** Ali Dede’nin cenazesinin taşındığı o ender fotoğraftan çok duygulandık… Ali Dede’yi sanırım ya Eylence’de, ya da Piroyi’de bazı Kıbrıslırum polisleri kurdukları barikatta durmayan Sami dayıya ait otobüse arkadan ateş açtıklarında vurmuşlar ve otobüsün en arkasında oturan Ali Dede’nin öldüğü, ancak Lurucina’ya geldikten sonra anlaşılmıştı. Bunu zaten siz da ayrıntılı biçimde yazdınız. Bu çok değerli fotoğrafı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.

*** Fotoğrafta uzakta yıkık bir kilise ve içinde da inekler görülmektedir. Bu kilise, köydeki en büyük kilise idi. Ay Andronikoz Kilisesi’nin hikayesi gerçekten ilginçtir.

*** Tarihten yüzde yüz emin değilim ancak sanırım 1966-67 yılları idi… Bazı Lurucinalılar, köydeki Türkiyeli komutana giderek “park yapmak istediklerini” duyurmuşlardı… Komutan da kendilerine, “Kiliseyi yıkın ve yerine park yapın istersanız” demişti. Kilisenin bir kısmı zaten yıkılmış vaziyetteydi…

*** Bunun üzerine kiliseyi yıkmak üzere duvarlarına teller bağlanmış ve traktörle çekilerek kilise yıkılmaya çalışılmıştı. Biz o zaman çocuktuk ve bu olayı hatırlarık. Bu yıkma işlemi sırasında bir traktörün motoru da yandıydı çünkü duvarlar çok kalın, taş duvarlardı…

*** Bundan önce kiliseyi Aysozomeno’dan göçmen gelen Hasan Cıdık, ineklerini koymak için kullanırdı yarı yıkık kiliseyi, bunu da yazdıydınız ve fotoğrafta da inekler görülebilmektedir.

*** Size anlatmak istediğim bir başka olay daha vardır ki bu da İngiliz devriyle alakalıdır. İngiliz idaresinde 3 Kıbrıslıtürk öldürüldüydü ve Goşşi’ye gömeceklerine, Lurucina’ya gömmeye karar vermişlerdi. Daha o zaman Lurucina hala karma bir köy sayılırdı. Yani 1955-1958 yılları arasında hala karma bir köydü. Köyde 20-25 kadar Kıbrıslırum aile vardı, muhtarları ve papazları da vardı.

*** Bazı EOKA’cılar tarafından öldürülen Goşşili Kıbrıslıtürkler’in Lurucina’ya gömüleceği haberi üzerine, Lurucina’nın Kıbrıslıtürk muhtarı, köyün Kıbrıslırum muhtarını çağırarak “Yarın tansiyon yükselecek, ateş yükselecek. Öldürülen Goşşililer’i buraya gömecekler, insanlar o heyecanla size zarar verebilirler. En iyisi siz köyden üç beş günlüğüne ayrılınız, Limya, Bodamya veya Dali gibi yerlerde akrabalarınız varsa, onların yanına gidiniz ki başınıza kötü bir şey gelmesin… İki-üç günlüğüne gidin” demişti. Kıbrıslırumlar da Kıbrıslıtürk muhtarı dinleyerek, köyden ayrılmışlardı. Daha sonra bir Kıbrıslırum bana “İyi ki sizin muhtar çatışma olmasın diye böyle bir bilgi verdi ve eşyalarımızı toplayıp kaçtıydık” demişti bana yıllar sonra bu olayı anlatıyorken...

*** İki-üç günlüğüne köyden ayrılan Kıbrıslırumlar, geri dönememişti ve bu da köydeki son Kıbrıslırumlar’ın da gitmiş olduğu manasına gelmekteydi… O günlerde, bazı gençler gidip kiliseleri ateşe vermekteydiler. İngiliz idaresi zamanıydı. İngiliz polisi gelir, ateşi söndürürdü, polis kaçınca gene ateşe verirdi bazı gençler. Böylece bazı kiliselerin ahşap bölümleri yanmış vaziyetteydi.

TUNCER BAĞIŞKAN’IN ANLATTIKLARI…

Konuyla ilgili olarak araştırmacı yazar arkadaşımız Tuncer Hüseyin Bağışkan’dan da bilgi istedik ve o da bize, Lurucina’daki kiliseler hakkında şu bilgileri verdi:

“Lurucina’daki kiliseler:

1. Filikyodissa (Dev yırtığının 1 km güneyine doğru)

2. Ay Marina (Dev Yırtığı-restore edilen kilise)

3. Ay Andronikoz Kilisesi (Köyün çocuk parkına dönüştürülmüş, köyün ortasında idi)

4. Ay Epipfanios (Karargah olan yerde. Neşet ustanın evinin yanında. Bir zamanlar askeri karargâh)

(Okurlarımız bu konuda şöyle dediler: Burası önce karargah idi fakat daha güvenli yere taşındı karargah, burada komutanın ikametgahı vardı fakat kilise değil, okulun olduğu yerdi komutanın ikametgahı… Kilise yıkıldıydı…)

5. Yaslının evinin dibinde (Banaya Kilisesi) – bu, inşaatı yarım kalan bir kiliseydi.

(Okurlarımıza göre Kıbrıslırumlar büyükçe bir kilise yapmaya başlamışlar ve yarım kalmış, bitirememişler köyden ayrıldıkları zaman. Bu kilisenin arazisini de kendilerine bir Kıbrıslıtürk bağışlamış imiş, üzerine kilise yapılacak araziyi yani…)

6. Ay Varvara (Köylüler Varvaru der) Caminin olduğu yerden tepelere gidilir, oradadı.

7. Adı bilinmeyen kilise. Munduko’nun evi kilisenin üzerine yapıldı.

8. Banagisa kilisesi (Köylüler Banayuva derler)

9. Mum yakma yeri. Caminin önündeki kuyunun olduğu yerde. (St. Constantine ve Helen’e adanmıştır. Muhtemelen orada daha eski bir kilise vardı).

(Okurlarımızın verdiği bilgiye göre, Caminin önündeki adak yeri, antik yel değirmeninin resminde görülür, küçük bir kemerciktir. Bu bir kilise değil adak yeridir fakat Kıbrıslırumlar bu tür adak yerlerine de eklişa derler…)

10. Ayios İstavros kilisesi. Tepenin üzerindeki kilise (Limya köyüne aittir. Şu anda askerin kontrolunda… Armağan Tepe’de – duvarları buri taşından yapılmış, çok kalındır.)

Köyde şu anda tek restore edilmiş olan kilise Ay Marina’dır – o da ara bölgededir.

Tuncer Bağışkan arkadaşımız şu bilgileri de paylaştı:

“1924 yılında Türkiye’den gelen görevli imam Raci hoca Lurucinanlıları papazı öldürsünler diye kışkırtmıştı. Ve bazı köylüler, papazın kafasını keserek onu öldürmüşlerdi.”

Okurlarımız bu konuda da şöyle anlattılar:

*** O yıllar, açlık, kıtlık yıllarıydı. Köylerde doktor ya da ilaç yoktu. İnsanlar hastalıklara karşı papazlara gider, onlardan dua veya evroiya dedikleri kutsama alırlardı. Müslümanlarda onlara giderdi bazen sağlık yönünden. O yıllarda Kıbrıslırum Kilisesi, bir kampanya başlattıydı, köydeki Müslümanlar’ı Hristiyanlığa geçirsinler diye. Bazı Müslümanlar da Hristiyanlığa geçtiydi. Mesela bir adam varmış, yedi defa gidip gelmiş adam. Larnaka’ya gider, Hristiyan olur, köye gelir Müslüman olurmuş…

*** Bu durumu gören Raci Hoca, Lurucinalıları bu duruma son versinler diye köydeki papaza karşı kışkırttı. Üç dört kişi bir olup, köydeki bir papazı yakaladılar ve kafasını kestiler. Onu öldürdükleri yer kilisenin bahçesi değildi, ovaydı. Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’i öldürdükleri yere yakın bir yerde öldürdüydüler o papazı… Bunun üzerine köyde bulunan diğer papazlar da kaçtıydı çünkü köyde 2-3 papaz daha vardı. Ve Kıbrıslırum Kilisesi de Müslümanlar’ı Hristiyanlığa döndürme kampanyasından vazgeçtiydi çünkü kendi papazlarının canı tehlikeye girdiydi.

*** Papazı kimler öldürmüştü? Bunlardan birisini köylüler bilirdi… O olaydan sonra hiç evden çıkmazdı bu adam. Fakat köyün “uyanıkları” iki özürlü kardeş bularak “Siz dersanız bu papazı siz öldürdünüz, İngiliz ödül verecek size” diye kandırmışlardı. İngiliz polisi geldiğinde de bu iki özürlü kardeş “Biz öldürdük” demişlerdi. Bir da kanlı gömlek parçası atmışlardı evlerine, bu çocuklardan bir tanesinin kızkardeşinin evine… Bu kızkardeşleri de mahkemede “bu gömlek kardeşimindir” diye ifade vermişti.

*** İngiliz polisi bilmez miydi bu çocukların özürlü olduğunu? Bilirdi. Yargılama devam etti. Bu iki özürlü kardeş mahkemede “Biz öldürdük” dediler. Ve böylece idam cezası aldılar. Bu idam olayını gören bir Kıbrıslı polis, bize daha sonra olayı anlattı. Götürülürken oradaymış… Ağlaşıp istavroz çıkarırmış bu iki özürlü kardeş… Onları bir Salı sabahı idam etmişlerdi… Onlar için yazılmış maniler vardır. Gerçek suçlular hiçbir zaman yakalanmadı, bu iki gariban genç kandırılıp suçlarını “itiraf” ettiler ve asıldılar yani… Bu gençlere “Zaus” denirdi, “zaus”, “kambur” demektir.

BİR ŞİİR…

“Çok eskiden Lurucina – hatırladığım eski Lurucina…”

Birtan GÖKŞAN

Lurucina vadidir

Etrafı hep tepedir

Arazisi genişdir

Çok da bereketlidir

Meşhurdur börülcesi

Bağları ağrellisi

Köyün tam üst başında

Var isdavroz tepesi

Gomşusu olur Limya

Dali ile Bodamya

Aysozomeno da var

Goşşi da obir yanda

Varıdı bir camisi

İki güçük kilsesi

Gidince köyden rumlar

Kilseleri yıkdırdılar

İsdavrozun altında

İncirleri Tındi'nin

Padem Goşşi yolunda

Var Garahaşani'nin

Gutsullo lasdigciydi

Çok da maharetliydi

Dediklerine göre

Köyün gomonisdiydi

Sinamanın sahibi

Bekirinan İbrahim

Gaddiyen boş galmazdı

Dopdoluydu her daim

İyiydi yapıcılar

Hepsi isim yapdılar

Aza ve Mulla usta

İsmail Neşet usta

Babi ve Sami Rodi

Sonra Tosun Mancali

Hepsi da yapıcıydı

Elleri maharetli

Beş terzi hatırlarım

Eski Lurucina'da

Fikret Rıza Mustafa

Özdemir Arif usta

Kemanı Gülferi'nin

Mizahı Gaççari'nin

Kundi ve Muzaferi

Efsaneydi manileri

Müthiş Es Mubarekler

Cümbüşde Zeki Usda

Keman İsmail Bada

Darbukacı ve Kaya

Başlayınca çalmaya

Bizim Es Mubarekler

Herkes ayağa gakar

Dayanmazdı yürekler

Düğünner hep yemekli

İçkili muhabbetli

Gelmeyen hiç olmazdı

Bütün köylü davetli

Değirmen öğüdürdü

Hem un hem da farina

Değirmenin sahibi

Lordo'ydu ve Lordena

Koperatif varıdı

Değirmenin yanında

Onun tam garşısında

Bir da gaveci Bada

Gutsoveli ve Gabro

Esgi kebapcılardan

Sonra Goşşadi geldi

Devraldı usdalardan

Bir da şufda varıdı

Esgi kebapcılardan

Açılınca fırınlar

Yarışırdı Gabroynan

Yemişci Giççu nene

Yanındaydı caminin

Köşenin üsdündeydi

Yeri CehalAli'nin

Başlamadan gaveler

Solda Hüseyin Berber

Cambulat ve Argondi

Hüseyin Gutsugudi

Esgi gavecilerden

Varıdı Faik dayı

Hiç bağışlamazdı

Basardı yaygarayı

Unutmadık Şahi'yi

Derede Rahmeli'yi

Meydannığın sonunda

Mannav Ali Gunni'yi

Gaveci Murat dayı

Lambasuyu satardı

Varda gosda dinnemez

Çok ciddi adamıdı

Bitordonun varıdı

Güçük bir dükâncığı

Satardı gara sakız

Satardı sigarayı

Caminin garşısında

Baggaldı gutsugudi

Hiçbir şey eksilmezdi

Ne ararsan var idi

Futbol çok sevilirdi

Tüm köy maça gelirdi

Köye gelen takımlar

Genelde yenilirdi

Benim aklımda galan

Köyün galecileri

Biri Osman Zmailo

Biri Süleyman buri

Yıldıray ve Pirilli

Çok iyiydi Veli Gilli

Osman Musgo forveti

Memduh Mustafa Buri

Ona sadece top at

Hızlı Hasan Cambulat

Hasana sen top bırak

Soyadı Garabardak

Soner Mavro Fiyuri

Futbol efsaneleri

Süleyman Hoca Hasan Satır

Onlar anılardadır

Diğer Hasan kesici

Soyadı Avezerdi

Ali Civciv yıldızı

Futbolun sihirbazı

Vardı İbo Yusuf Toz

Takım için büyük koz

Vidinni Mehmet Bata

Mükemmel Hasan Ziya