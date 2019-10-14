Lurucina’da panayır coşkusu

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın en büyük köylerinden biri olan Akıncılar köyünden göç etmek zorunda kalan yüzlerce kişi “Evvel Zaman İçinde Lurucina ” Panayırında bir araya geldi.

Lurucina (Akıncılar) köyünde dün Akıncılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Lurucina ” panayırına adanın dört bir yanından büyük ilgi gösterildi.

Köyden farklı nedenlerle ayrılanlar, panayırda buluştu duygusal anlar yaşandı.

Panayırın gerçekleştiği köy meydanında ise insan kalabalığı göz doldurdu.

Akıncıları keşfetmek isteyen vatandaşlar dün panayıra akın etti.

Köy meydanına kurulan stantlarda ev yemekleri, Kıbrıs’a özgü tatlılar satışa sunulurken, köyün sembol yemeği olan fırın kebabına yoğun ilgi vardı.

Köylüler ikinci kez buluşma fırsatı yakaladılar

Akıncılar Belediyesi bu yıl Lurucina (Akıncılar) köyünde Mayıs ayında gerçekleşen etkinliğin ardından bu yıl Ekim ayında ikinci kez “Evvel Zaman İçinde Lurucina ” panayırını düzenledi.

Köylüler panayırı da fırsat bilerek ikinci kez buluşma şansı yakaladı.