Lurucina'da "10. evvel Zaman İçinde Panayırı" yapılıyor

Akıncılar (Lurucina) köyünde "10. evvel Zaman İçinde Panayırı" yapılıyor. Sabah saatlerinde başlayan etkinlik, köy medyanında gerçekleşiyor. Bu yıl onuncusu düzenlenen etkinlikte gün boyu çeşitli müzik dinletileri, dans gösterileri ve çeşitli etkinlikler olacak. Köy medyanında kurulan standlarda Kıbrıs'a özgü çeşitli yiyecek içecekler ve el işi malzemeleri de satılıyor.

Fotoğraflar: Didem Menteş