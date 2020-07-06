Lurucina güneye geçiş istiyor

Güneye resmi geçiş kapısı açılmasını isteyen Akıncılar (Lurucina) köylüleri dün akşam ilk kitle toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Muhtar Mustafa Eğmez önderliğinde yapılan kitle toplantısında Akıncılar’dan güneye resmi kapı açılması için yürütülecek çalışmaları planlama, takip ve koordine etmek için 30 kişilik bir komite belirlendi. Komiteye Belediye Başkanı Barbaros ile Muhtar Eğmez başkanlık edecek. Komite ilk toplantısını 12 Temmuz Pazar günü Akıncılar Belediyesi’nde yapacak.

Komiteden verilen bilgiye göre, Akıncılar’da dün gece Güney Kıbrıs’a resmi geçiş kapısı açılması talebiyle kitle toplantısı gerçekleştirildi. Köy meydanında saat 19.00’da başlayan toplantıya, Akıncılar’da yaşayan köylülerin yanı sıra, kuzeyde farklı yerleşim birimlerinde yaşamını sürdüren köylüler de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Hasan Barbaros yaptı.

BARBAROS: “TEK HEDEFİMİZ KAPI”

Barbaros, sosyal medya üzerinden başlayan örgütlenmenin tek hedefinin Akıncılar’dan (Lurucina) güneye resmi geçiş kapısı açılması olduğunu vurguladı. Köyün, çıkmaz sokak olmaktan kurtulması ve köylülerin göçünün engellenmesi, geri göçün yeniden başlaması için kapının olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Barbaros, bu mücadelenin sonuç alana kadar devam edeceğini söyledi.

EĞMEZ: “GEREKİRSE SEÇİMLERİ DE BOYKOT EDERİZ”

Köy Muhtarı Mustafa Eğmez de konuşmasında, bu yolun uzun ve meşakkatli olduğunu ancak, kapı açılana kadar gereken her şeyi yapmakta kararlı olduklarını ifade etti. “Gerekirse seçimleri de boykot edeceğiz” diyen Eğmez, siyasi makamlarla bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini, komitenin seçilmesinin ardından “kapı” odaklı görüşmelerin devam edeceğini anlattı. Eğmez, gerek köyde yaşayanların gerekse köy dışında ve yurt dışında yaşayan Lurucinalıların desteğiyle sonuç alınacağına inanç belirtti.

DİVAN SEÇİLDİ

Barbaros ve Eğmez’in konuşmasının ardından kitle toplantısını yönetmek üzere divan oluşturuldu. Oy birliğiyle belirlenen divanın başkanlığını Mustafa Gelener, Sekreterliklerini Ali Barbaros ile Gökhan Paşa yürüttü. Gelener, önceden belirlenen ve duyurulan gündem çerçevesinde Akıncılar’dan Güney Kıbrıs’a resmi kapı açılması için yürütülecek çalışmaları planlama, takip ve koordine etmek için komiteye adayları belirledi ve onaylandı.

30 KİŞİLİK KOMİTE

Toplantıda belediye başkanı ve muhtarın da doğal üyesi olduğu 30 kişilik bir komite oluşturuldu. Komite, Akıncılar’dan Güney Kıbrıs’a resmi kapı açılması mücadelesinin yol haritasını belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Temmuz Pazar günü yapacak. Toplantı, Akıncılar Belediyesi’nde yer alacak.

DİLEK TEMENNİLER

Akıncılar’a (Lurucina) kapı örgütlenmesinin ilk kitlesel toplantısı dilek ve temenniler bölümüyle tamamlandı. Bu bölümde söz alıp konuşan köylüler, mücadelenin, sonuç alınana kadar devam edeceğini, Kıbrıs’ın ve dünyanın her yerindeki Lurucinalıların bu mücadeleye destek verdiği kaydedildi.

İNGİLTERE’DEN BÜYÜK DESTEK

Bu arada İngiltere’de yaşayan Lurucinalılar da kapı mücadelesine destek vermek için geçen hafta içinde zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kurulacak komitenin çalışmalarına ve konunun uluslararası toplumda destek bulmasına yönelik diplomasi yürütme kararı alındı.