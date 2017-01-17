‘Luricina Hanı’ konulu makale yayınlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sevinç Kurt, Doç. Dr. Marko Kiessel ile Yasemin Mesda’ nın Luricina Hanı konulu ortak makalesi “Adalya XIX, 2016”da yayınlandı.

Adalya Dergisi’nin 19. sayısında yayınlanan makale “The Abandoned Khan of Louroujina, Cyprus: A Case Study of a Vanishing Building Type” (Metruk Lurucina Hanı -Akıncılar, Kuzey Kıbrıs-: Yok Olan Bir Yapı Tipi Üzerine İncelemeler) başlığını taşımakta.

Makalede Akıncılar (Lurucina)’daki bir yapı kompleksinin mimari ve arkeolojik belgelemesinin sunulduğunu belirten Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sevinç Kurt, “Bir miktar tahribata karşın, büyük oranda orijinal halinde korunmuş olan kompleks, Kıbrıs’ta basit tipte hanlardan günümüze ulaşan bir örneği ayrıntısıyla inceleme fırsatı vermektedir.” dedi.